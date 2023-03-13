Dimensity 9200+ piyasayı sallamaya geliyor

Tam Boyutta Gör Dimensity 9000 yonga seti ile birlikte Qualcomm’un Android dünyasındaki performans hakimiyetine son veren MediaTek, Dimensity 9200 yonga seti ile çıtayı yükseltmişti. Şimdi biraz daha hızlı versiyonu geliyor.

Dimensity 9200+ neler sunacak?

Dimensity 9200 yonga seti belirli senaryolarda Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş giderken AnTuTu tarafında ise yüzde 4-5 civarında geride kalmaktaydı. Dimensity 9200+ ile firma bir atak daha yapacak.

Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9200 AnTuTu testi için kapıştı 3 ay önce eklendi

Kaynaklar Dimensity 9200+ yonga setinin ikinci nesil TSMC 4nm sürecinde üretileceğini belirtiyor. Orijinalde 3GHz olan tepe frekans ise 3.05GHz seviyesini geçecek. Böylece AnTuTu skorunun 1.3 milyon puanı aşarak Snapdragon 8 Gen 2’yi geride bırakması bekleniyor. Çekirdek dizilimi olarak ise 1 adet Cortex-X3, 3 adet Cortex-A715 ve 4 adet Cortex-A510 yer alacak.

Elbette Snapdragon 8 Plus Gen 2 ile birlikte Qualcomm bir adım daha önce geçecektir ancak özellikle maliyete oynadığı için MediaTek’in Çinli amiral gemileri arasında popülaritesi oldukça yükselmiş durumda. Yeni yonga setinin Oppo, Vivo, Xiaomi gibi firmalar tarafından yaz aylarının sonlarına doğru kullanılması bekleniyor.

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