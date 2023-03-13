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    Dimensity 9200+ piyasayı sallamaya geliyor

    MediaTek firmasının yaz aylarının sonlarına doğru tanıtması beklenen Dimensity 9200+ yonga seti yüzde 2-3 civarında performans artışı ile çıtayı yükseltecek.    
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    Dimensity 9200 Plus Tam Boyutta Gör
    Dimensity 9000 yonga seti ile birlikte Qualcomm’un Android dünyasındaki performans hakimiyetine son veren MediaTek, Dimensity 9200 yonga seti ile çıtayı yükseltmişti. Şimdi biraz daha hızlı versiyonu geliyor.

    Dimensity 9200+ neler sunacak?

    Dimensity 9200 yonga seti belirli senaryolarda Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş giderken AnTuTu tarafında ise yüzde 4-5 civarında geride kalmaktaydı. Dimensity 9200+ ile firma bir atak daha yapacak.

    Kaynaklar Dimensity 9200+ yonga setinin ikinci nesil TSMC 4nm sürecinde üretileceğini belirtiyor. Orijinalde 3GHz olan tepe frekans ise 3.05GHz seviyesini geçecek. Böylece AnTuTu skorunun 1.3 milyon puanı aşarak Snapdragon 8 Gen 2’yi geride bırakması bekleniyor. Çekirdek dizilimi olarak ise 1 adet Cortex-X3, 3 adet Cortex-A715 ve 4 adet Cortex-A510 yer alacak.

    Elbette Snapdragon 8 Plus Gen 2 ile birlikte Qualcomm bir adım daha önce geçecektir ancak özellikle maliyete oynadığı için MediaTek’in Çinli amiral gemileri arasında popülaritesi oldukça yükselmiş durumda. Yeni yonga setinin Oppo, Vivo, Xiaomi gibi firmalar tarafından yaz aylarının sonlarına doğru kullanılması bekleniyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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