Dimensity 9200+ piyasayı sallamaya geliyor

Dimensity 9200+ neler sunacak?
Dimensity 9200 yonga seti belirli senaryolarda Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş giderken AnTuTu tarafında ise yüzde 4-5 civarında geride kalmaktaydı. Dimensity 9200+ ile firma bir atak daha yapacak.
Kaynaklar Dimensity 9200+ yonga setinin ikinci nesil TSMC 4nm sürecinde üretileceğini belirtiyor. Orijinalde 3GHz olan tepe frekans ise 3.05GHz seviyesini geçecek. Böylece AnTuTu skorunun 1.3 milyon puanı aşarak Snapdragon 8 Gen 2’yi geride bırakması bekleniyor. Çekirdek dizilimi olarak ise 1 adet Cortex-X3, 3 adet Cortex-A715 ve 4 adet Cortex-A510 yer alacak.
Elbette Snapdragon 8 Plus Gen 2 ile birlikte Qualcomm bir adım daha önce geçecektir ancak özellikle maliyete oynadığı için MediaTek’in Çinli amiral gemileri arasında popülaritesi oldukça yükselmiş durumda. Yeni yonga setinin Oppo, Vivo, Xiaomi gibi firmalar tarafından yaz aylarının sonlarına doğru kullanılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez