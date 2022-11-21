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    Snapdragon 8 Gen 2 ve MediaTek Dimensity 9200 AnTuTu testi için kapıştı: Kim önde?

    Önümüzdeki yıl birçok telefona güç vereceği öngörülen Snapdragon 8 Gen 2 ve MediaTek Dimensity 9200 ikilisi AnTuTu testi ile gündeme geldi. Bu ikilinin arasındaki savaşın kazananı belli oldu.
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    MediaTek Dimensity 9200 Tam Boyutta Gör
    Vivo X90, Oppo Find X6 Dimensity Edition ve Asus Zenfone 10 cephesine MediaTek Dimensity 9200 güç verecek. Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13 serisi, iQOO 11 ailesi ve OnePlus 11 ise gücünü Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemciden alacak.

     

    Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9200: AnTuTu testi

    Moto X40 isimli bir akıllı telefon eşliğinde AnTuTu testine giren Snapdragon 8 Gen 2'nin bu testten 1.312.901 puan aldığı öğrenildi. Kendisinin rakibi olan Dimensity 9200 ise 1.266.102 puan almayı başardı. Arada 46.799 puan fark var.

    Dimensity 9200'ü geçmeyi başaran bu işlemci 4 nm fabrikasyon süreci ile üretildi. Kendisinin bünyesinde 1 adet 3.2 GHz hızında çalıştırılan Cortex-X3 ana çekirdek, 2 adet 2.8 GHz hızında çalıştırılan Kryo Cortex-A715 performans çekirdeği, 2 adet 2.8 GHz hızında çalıştırılan Kryo Cortex-A510 performans çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalıştırılan Kryo verimlilik çekirdekleri var.

    Snapdragon 8 Gen 2 Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 2 daha önce Apple A16 Bionic'in karşısında bir testte çıkmıştı. Samsung Galaxy S23 serisinin de bu işlemci ile piyasaya sürüleceği biliniyor.

     

     

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