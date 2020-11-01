Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dimensity serisine iki yeni amiral gemisi ekleniyor

    Son dönemin en iyi yonga setleri arasına girmeyi başaran Dimensity serisi vites yükseltiyor. Gelecek yıl Cortex-A78 çekirdekli Dimensity yonga setleri piyasaya sürülecek.
    1 hf.
    1,6b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Dimensity serisine iki yeni amiral gemisi ekleniyor
    Tam Boyutta Gör

    MediaTek’in bu yıl içerisinde en çok satan yonga seti serisi haline gelen Dimensity gelecek yıla da iddialı hazırlanıyor. Seriyi yenileyecek olan MediaTek işe Cortex-A78 çekirdeklerinden başlayacak.

    İki yeni amiral gemisi

    Geçtiğimiz yıllarda Helio X ile yaşadığı hayal kırıklığını tekrar etmek istemeyen MediaTek, güçlü ancak biraz daha maliyete oynayan yonga setlerine ağırlık veriyor. Dimensity 1000 serisi yonga setleri Cortex-A77 çekirdeğine sahipken uygun fiyatlı üst seviye telefonlarda yerini almıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Gelecek yıl itibariyle aynı strateji devam edecek. Firmanın MT6893 ve MT6891 şeklinde iki yeni Dimensity yonga seti hazırladığı iddia ediliyor. Yonga setleri güçlü Cortex-A78 çekirdeği ve yüksek ihtimalle Cortex-A55 verimlilik çekirdeğinden oluşacak. Yine 2+6 veya 4+4 şeklinde dizilimler olacaktır.

    MediaTek’in yeni yonga setlerini 6nm veya 5nm sürecinde tasarlayacağı ifade ediliyor. Yani hem performans hem de verimlilik açısından en iyi Dimensity yonga setleri bizi bekliyor olacak. Diğer taraftan 5G desteği de yükselen trend içerisinde MediaTek’in iddiasını arttıracak.

    Yeni Dimensity yonga setlerinin gelecek yılın ilk aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu yıl Xiaomi, Redmi, Oppo, Realme, Huawei, ZTE gibi pek çok marka Dimensity yonga setlerine yer vermişti. Yeni yonga setleri de aynı hızda yarışa katılacaktır.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/31/two-new-mediatek-mobile-phone-chipsets-with-cortex-a78-cores-in-development/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    39 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    56 dakika önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cleancoder (Faruk ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dimensity 800 ve 1000 serileri gerçekten başarılı işlemciler olmuş. Eski Mediatek değil, enerji ve termal verimliliği eskisi gibi başarısız değil. Yavaş yavaş Qualcomm ile yarışabilir hale geliyor. Bence destek verilmeli çünkü bir piyasada tekel olan, rakipsiz kalan bir firma kadar tehlikeli bir şey yoktur. Qualcomm tekel olmamalı. Diğer yorumcu arkadaşın dediği gibi Mediatek 5G konusunda da önemli atılımlar yapıyor, Qualcomm işlemci+modem paketi için fahiş fiyatlar isterken, Mediatek uygun fiyata orta segment telefonlara bile 5G getirmeye çalışıyor. Çok önemli bir marka o yüzden.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dimensity iyi işler çıkarabilir destek verilirse. Qualcomm hala 5g için ayrı yonga satarken Mediatek işlemci içinde ve çift hat 5g gibi önemli özelliklerle geliyor. Piyasada yer tutması herkes için yararlı olur. İşlemcilerin kod adlarını değiştirseler artık iyi olacak. Hala MTxxxx kodu kullanıyorlar görünce tırsıyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Shainx (Bekir Sayı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha Dimensity 820'li global telefon yok, bu haberin bir önemi yok bence. Donanımhaber'e bir şey demiyorum, demek istediğim haber güzel de umut yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi 1 hf. Iris Xe Max’ın 3DMark’ta test edildi 1 hf. Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde 1 hf. Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor 1 hf. AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir 1 hf. GamePower Devour S oyuncu faresi - İnceleme 1 hf. Seat, MO eScooter 125 ile elektrikli motosiklet pazarına giriş yaptı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı 1 hf. Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi 1 hf. Xiaomi, Mi Notebook 14'ün yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Motorola'nın yeni telefonu Moto G 5G, Snapdragon 750G ile gelebilir 1 hf. FromSoftware Elden Ring'in gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi 1 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı 1 hf. James Gunn Suicide Squad 3'ün büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi 1 hf. Disney, insansı bakışlara sahip korkutucu robotunu tanıttı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin tekrar ertelenmesinin ardından CD Projekt'in hisseleri %25 düştü 1 hf. Louis Moinet Space Revolution modelini duyurdu 1 hf. Mads Mikkelsen, Hannibal'ın 4. sezonunu yapmak istediğini söyledi 1 hf. Egzersiz sırasında salınan metabolitlerin immün sistem üzerindeki etkisi incelendi 1 hf. League of Legends evreninde geçen sıra tabanlı RPG oyunu Ruined King'in çıkış tarihi açıklandı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Dimensity serisine iki yeni amiral gemisi ekleniyor Sonraki Google Meet kişisel arka plan özelliği webe geldi 1 hf. AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı 1 hf. Ermeniler SpaceX genel merkezi önünde toplandı: Turksat 5A'yı protesto ediyorlar 1 hf. PlayStation 5'in ve aksesuarlarının yüksek çözünürlüklü görselleri paylaşıldı 1 hf. Samanyolu galaksisinde 300 milyona yakın yaşanabilir gezegen olduğu düşünülüyor 1 hf. Loon’un internet balonu, stratosferde 312 gün kalarak rekor kırdı 1 hf. Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu 1 hf. AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı 1 hf. Uygun fiyatlı Honor 10X Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. RTX 3060 Ti 17 Kasım’da satışa sunulabilir 1 hf. Elektrikli Nissan Ariya'nın ilk prototipleri Avrupa'ya ulaştı 1 hf. iPhone kullanan kişi sayısı 1 milyarı aştı 1 hf. Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu 1 hf. LG'den 5G destekli yeni telefon: K92 5G 1 hf. Sinemanın ilk James Bond'u Sean Connery hayatını kaybetti 1 hf. Mahkeme kararını verdi: Apple, VirnetX'e 503 milyon dolar ödeyecek 1 hf. Starlink betasından ilk hız testi geldi: Etkileyici rakamlar 1 hf. 10900K'yı soğutmak? "Corsair H100i Elite Capellix incelemesi" 1 hf. Snapdragon 875'in, rakiplerini ezdiği Antutu puanı sızdırıldı 1 hf. Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız