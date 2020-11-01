Dimensity serisine iki yeni amiral gemisi ekleniyor

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MediaTek’in bu yıl içerisinde en çok satan yonga seti serisi haline gelen Dimensity gelecek yıla da iddialı hazırlanıyor. Seriyi yenileyecek olan MediaTek işe Cortex-A78 çekirdeklerinden başlayacak.

İki yeni amiral gemisi

Geçtiğimiz yıllarda Helio X ile yaşadığı hayal kırıklığını tekrar etmek istemeyen MediaTek, güçlü ancak biraz daha maliyete oynayan yonga setlerine ağırlık veriyor. Dimensity 1000 serisi yonga setleri Cortex-A77 çekirdeğine sahipken uygun fiyatlı üst seviye telefonlarda yerini almıştı.

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Gelecek yıl itibariyle aynı strateji devam edecek. Firmanın MT6893 ve MT6891 şeklinde iki yeni Dimensity yonga seti hazırladığı iddia ediliyor. Yonga setleri güçlü Cortex-A78 çekirdeği ve yüksek ihtimalle Cortex-A55 verimlilik çekirdeğinden oluşacak. Yine 2+6 veya 4+4 şeklinde dizilimler olacaktır.

MediaTek’in yeni yonga setlerini 6nm veya 5nm sürecinde tasarlayacağı ifade ediliyor. Yani hem performans hem de verimlilik açısından en iyi Dimensity yonga setleri bizi bekliyor olacak. Diğer taraftan 5G desteği de yükselen trend içerisinde MediaTek’in iddiasını arttıracak.

Yeni Dimensity yonga setlerinin gelecek yılın ilk aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu yıl Xiaomi, Redmi, Oppo, Realme, Huawei, ZTE gibi pek çok marka Dimensity yonga setlerine yer vermişti. Yeni yonga setleri de aynı hızda yarışa katılacaktır.

https://www.gizmochina.com/2020/10/31/two-new-mediatek-mobile-phone-chipsets-with-cortex-a78-cores-in-development/

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