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    DirectX geliştiricilerinden Eric Engstrom hayatını kaybetti

    Windows platformunun PC oyunculuğu için vazgeçilmez hale gelmesindeki en önemli isimlerden olan Eric Engstrom; geçirdiği bir kaza sonrasında hayata gözlerini yumdu.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    DirectX geliştiricilerinden Eric Engstrom hayatını kaybetti

    Windows 95 işletim sistemi ile birlikte oyun dünyasında taşları yerinden oynatan ve aynı zamanda DirectX platformunu geliştiren ekipte yer alan Eric Engstrom; 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Eric Engstrom kimdir?

    1994 yılında Eric Engstrom, Alex St. John ve Craig Eisler bir araya gelerek Windows 95 işletim sistemini oyunlar açısından daha pratik hale getirmek için çalışmalara başlamıştı. O dönem geliştiricilerin Windows 3.1 yerine daha fazla kontrol sunan DOS işletim sistemini tercih etmesi bunda etkili olmuştu.

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    Eric Engstrom ve Alex St. John aynı zamanda DirectX adını verdikleri bir yazılım üzerinde de çalışmaya başlamıştı. Ne var ki Microsoft içerisinde bu çabalar ilk dönemlerde destek görmedi. Hatta Windows şefi Brad Silverberg; bu üçlüye destek vermek için şirket içerisinde büyük bir mücadele başlatmıştı.

    Kendi şirketini dahi yanıltan ekip DirectX ile birlikte oyun dünyasında değişimin de fitilini ateşledi. Windows platformu PC oyunculuğu için vazgeçilmez hale gelirken Xbox projesine giden yolu da açtı. Hatta Sega Dreamcast konsolunda da Windows CE versiyonuna yer verilmişti.

    Bu ekip içerisinde yer alan Eric Engstrom’un 1 Aralık tarihinde talihsiz bir kaza sonucu oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Engstrom 55 yaşındaydı. Microsoft haricinde Engstrom cep telefonlarının ilk dönemlerinde faaliyet gösteren Wildseed adında bir girişime de hayat vermişti.



    https://www.engadget.com/windows-directx-pioneer-eric-engstrom-dies-215944868.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 ay önce DirectX'in hikayesini okumuştum. Bu mühendislerden birini ölmesi üzücü ama yapacak bir şey yok. Windows 95 ve 98'in yeri büyük. Epey anımız var.

    Toprağı bol olsun.
    1 ay önce DirectX'in hikayesini okumuştum. Bu mühendislerden birini ölmesi üzücü ama yapacak bir şey yok. Windows 95 ve 98'in yeri büyük. Epey anımız var. ...
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    gun (Gün Oksay) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok üzücü o zamanlar 3DFX’in voodoo glide apisi vardı hep onda oyun oynanırdı bende ilk Direct3D destekli kartlardan Rendition Verite 2100 kartım vardı “Diamond Multimedia Stealth II S220 PCI “ bayağı özel hissediyordum açıkcası bayağıda tutmuştum elimde.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Allah rahmet etsin. İnsanlar için faydalı bir iş yaptı bu hayatında.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 ay önce DirectX'in hikayesini okumuştum. Bu mühendislerden birini ölmesi üzücü ama yapacak bir şey yok. Windows 95 ve 98'in yeri büyük. Epey anımız var.

    Toprağı bol olsun.
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    İlk Diablo 1 CD' sini aldığımı hatırlarım. Oyunu kuruyordum fakat oynanmıyordu. Çok sinirlenmiştim. Meğer CD' de DX kurulumunun olduğu yer çizikmiş. Ulen ne olaki bu DX derken kavga dövüş Bilgisayarcıdan değiştirtmiştim CDyi. İlk tanışmam o zamana denk gelir kendisiyle. Yıl 1996 olmalı.
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