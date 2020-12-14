DirectX geliştiricilerinden Eric Engstrom hayatını kaybetti

Windows 95 işletim sistemi ile birlikte oyun dünyasında taşları yerinden oynatan ve aynı zamanda DirectX platformunu geliştiren ekipte yer alan Eric Engstrom; 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eric Engstrom kimdir?

1994 yılında Eric Engstrom, Alex St. John ve Craig Eisler bir araya gelerek Windows 95 işletim sistemini oyunlar açısından daha pratik hale getirmek için çalışmalara başlamıştı. O dönem geliştiricilerin Windows 3.1 yerine daha fazla kontrol sunan DOS işletim sistemini tercih etmesi bunda etkili olmuştu.

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Eric Engstrom ve Alex St. John aynı zamanda DirectX adını verdikleri bir yazılım üzerinde de çalışmaya başlamıştı. Ne var ki Microsoft içerisinde bu çabalar ilk dönemlerde destek görmedi. Hatta Windows şefi Brad Silverberg; bu üçlüye destek vermek için şirket içerisinde büyük bir mücadele başlatmıştı.

Kendi şirketini dahi yanıltan ekip DirectX ile birlikte oyun dünyasında değişimin de fitilini ateşledi. Windows platformu PC oyunculuğu için vazgeçilmez hale gelirken Xbox projesine giden yolu da açtı. Hatta Sega Dreamcast konsolunda da Windows CE versiyonuna yer verilmişti.

Bu ekip içerisinde yer alan Eric Engstrom’un 1 Aralık tarihinde talihsiz bir kaza sonucu oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Engstrom 55 yaşındaydı. Microsoft haricinde Engstrom cep telefonlarının ilk dönemlerinde faaliyet gösteren Wildseed adında bir girişime de hayat vermişti.

https://www.engadget.com/windows-directx-pioneer-eric-engstrom-dies-215944868.html

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