Discord Nitro Türkiye fiyatına yüzde 177 zam geldi

Discord’un Premium üyelik sistemi Discord Nitro’nun Türkiye fiyatına ilk zam geldi. 9 Eylül 2021’den beri aylık 26,99 TL olarak ücretlendirilen Discord Nitro fiyatı yüzde 177 oranında zamlanarak 74,99 TL’ye yükseldi.

Discord Nitro fiyatı 2023 🫰

Son zamla birlikte Discord Nitro fiyatı birlikte aylık 74,99 TL, yıllık 749,99 TL oldu. Yıllık abonelikte yüzde 16 oranında fiyat avantajı sunuluyor.

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Discord Nitro özellikleri neler? ✅

Discord Nitro aboneleri Discord’da 4K 60 FPS’e kadar yayın açabiliyor, daha uzun mesaj gönderebiliyor ve 500 MB’a kadar dosyaları yükleyebiliyor. Ayrıca daha fazla özelleştirmeye, daha fazla emojiye, daha fazla sunucu özelliklerine ve özel stickerlara erişebiliyor.

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Discord Nitro Türkiye fiyatı zamlandı! Discord Nitro fiyatı 2023