Discord Nitro Türkiye fiyatına yüzde 177 zam geldi

Discord Nitro fiyatı 2023 🫰
Son zamla birlikte Discord Nitro fiyatı birlikte aylık 74,99 TL, yıllık 749,99 TL oldu. Yıllık abonelikte yüzde 16 oranında fiyat avantajı sunuluyor.
Discord Nitro özellikleri neler? ✅
Discord Nitro aboneleri Discord’da 4K 60 FPS’e kadar yayın açabiliyor, daha uzun mesaj gönderebiliyor ve 500 MB’a kadar dosyaları yükleyebiliyor. Ayrıca daha fazla özelleştirmeye, daha fazla emojiye, daha fazla sunucu özelliklerine ve özel stickerlara erişebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi