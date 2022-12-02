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    Anlık Bildirim

    Discord sunucularda abonelik dönemi başlıyor

    Discord sunucu sahipleri bundan sonra özel içerikler için abonelik seçenekleri sunabilecek. Özel içeriklerin kataloğu da abonelik seviyelerine göre değişecek.   
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    Discord Tam Boyutta Gör
    İletişim ve sosyal medya platformlarında artık abonelik sistemi önemli bir gelir kapısı olmaya başladı. Twitter, Telegram, YouTube gibi platformlar mevcut reklam gelirlerinin yanına abonelik gelirlerini de ekliyor. Discord da trendden uzak kalamadı.

    Discord sunucularda abonelik dönemi

    Discord normalde Nitro adını verdiği bir abonelik sistemine sahipti ve üyelere premium özellikler sunuyordu. Şimdi sunucu sahipleri de belirli içerikler için takipçilerinden abone olmalarını isteyecek.

    Yaklaşık 1 yıldır test sürecinde olan Sunucu Abonelikleri, ABD’de dağıtıma başladı. Sunucu sahipleri bundan böyle standart üyelere farklı, abone olan üyelere farklı içerikler sunabilecek. Örneğin bonus videolar, hediyelik satışlarına erken erişim, oylamalara katılım hakkı bunlar arasında.

    Discord abonelikleri farklı fiyat seçenekleri ile gelecek. Premium özellikler de buna göre şekillenecek. Abonelik sistemi için kanal sahibinin kural çiğnememiş olması gerekiyor. Abonelik gelirlerinin ise yüzde 90’ı sunucu sahibine kalacak. Discord, abonelikleri tanıtması için sunucu sahiplerine özel bir promosyon sayfası da sunacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 16 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 19 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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