Discord sunucularda abonelik dönemi başlıyor

Discord sunucularda abonelik dönemi
Discord normalde Nitro adını verdiği bir abonelik sistemine sahipti ve üyelere premium özellikler sunuyordu. Şimdi sunucu sahipleri de belirli içerikler için takipçilerinden abone olmalarını isteyecek.
Yaklaşık 1 yıldır test sürecinde olan Sunucu Abonelikleri, ABD’de dağıtıma başladı. Sunucu sahipleri bundan böyle standart üyelere farklı, abone olan üyelere farklı içerikler sunabilecek. Örneğin bonus videolar, hediyelik satışlarına erken erişim, oylamalara katılım hakkı bunlar arasında.
Discord abonelikleri farklı fiyat seçenekleri ile gelecek. Premium özellikler de buna göre şekillenecek. Abonelik sistemi için kanal sahibinin kural çiğnememiş olması gerekiyor. Abonelik gelirlerinin ise yüzde 90’ı sunucu sahibine kalacak. Discord, abonelikleri tanıtması için sunucu sahiplerine özel bir promosyon sayfası da sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam