Discord sunucularda abonelik dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör İletişim ve sosyal medya platformlarında artık abonelik sistemi önemli bir gelir kapısı olmaya başladı. Twitter, Telegram, YouTube gibi platformlar mevcut reklam gelirlerinin yanına abonelik gelirlerini de ekliyor. Discord da trendden uzak kalamadı.

Discord sunucularda abonelik dönemi

Discord normalde Nitro adını verdiği bir abonelik sistemine sahipti ve üyelere premium özellikler sunuyordu. Şimdi sunucu sahipleri de belirli içerikler için takipçilerinden abone olmalarını isteyecek.

Discord Nitro üyelikleri artık yerel fiyatlandırmaya sahip 1 yıl önce eklendi

Yaklaşık 1 yıldır test sürecinde olan Sunucu Abonelikleri, ABD’de dağıtıma başladı. Sunucu sahipleri bundan böyle standart üyelere farklı, abone olan üyelere farklı içerikler sunabilecek. Örneğin bonus videolar, hediyelik satışlarına erken erişim, oylamalara katılım hakkı bunlar arasında.

Discord abonelikleri farklı fiyat seçenekleri ile gelecek. Premium özellikler de buna göre şekillenecek. Abonelik sistemi için kanal sahibinin kural çiğnememiş olması gerekiyor. Abonelik gelirlerinin ise yüzde 90’ı sunucu sahibine kalacak. Discord, abonelikleri tanıtması için sunucu sahiplerine özel bir promosyon sayfası da sunacak.

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