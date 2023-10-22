Discord, yeni güvenlik özelliklerini duyurdu

Hassas içerikler bulanıklaştırılacak
Discord’un Teen Safety Assist olarak adlandırdığı yeni özelliği varsayılan olarak açık olacak ve kullanıcıyı bir dizi proaktif filtre ve uyarı yoluyla koruyacak. Kullanıcı, daha önce sohbet etmediği bir kişiden direkt mesaj (DM) aldığında Discord bunu algılayacak ve duruma göre alıcıya güvenlik uyarısı gönderecek. Ayrıca mesajı gönderen kişiyi engellemek ve güvenlik ipuçlarını görüntülemek için bağlantılar sunacak. Direkt mesaj hassas olabilecek bir görsel içeriyorsa otomatik olarak bulanıklaştırılacak. Alıcı dilerse fotoğrafı görebilecek.
Discord, güvenlik özelliklerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde küresel olarak kullanıma sunulacağını, 2024’te başka özellikler eklemeyi planladıklarını söyledi.
Kural ihlali durumunda detaylı bilgilendirme
Discord, kullanıcıların platformun kurallarını ihlal etmesi durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacağına ilişkin olarak daha şeffaf olacak. Çoğu ihlalde kullanıcılar Discord’den uyarı mesajı alacak ve hangi kuralı çiğnediklerini, uyarı mı yoka ihlal mi aldıklarını anlayabilecek. İhlal durumunda Discord’un hangi işlemi yaptığı kendilerine bildirilecek. Her iki durumda da ihlal edilen kuralın detaylarını içeren açıklamaya bir bağlantı verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.