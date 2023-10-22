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    Discord, yeni güvenlik özelliklerini duyurdu

    Discord, sunduğu yeni özelliklerle özellikle genç kullanıcılar için daha güvenli bir platform haline gelmeyi amaçlıyor. İşte Discord'a gelen yenilikler:         
    discord yeni güvenlik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Discord, platformun kurallarını ihlal eden kullanıcılara yönelik bildirimler uygulamanın yanı sıra yeni girişimini duyurdu. Yeni Discord Teen Safety Assist, genç kullanıcıları daha iyi koruyacak yeni özellikler getiriyor.

    Hassas içerikler bulanıklaştırılacak

    Discord’un Teen Safety Assist olarak adlandırdığı yeni özelliği varsayılan olarak açık olacak ve kullanıcıyı bir dizi proaktif filtre ve uyarı yoluyla koruyacak. Kullanıcı, daha önce sohbet etmediği bir kişiden direkt mesaj (DM) aldığında Discord bunu algılayacak ve duruma göre alıcıya güvenlik uyarısı gönderecek. Ayrıca mesajı gönderen kişiyi engellemek ve güvenlik ipuçlarını görüntülemek için bağlantılar sunacak. Direkt mesaj hassas olabilecek bir görsel içeriyorsa otomatik olarak bulanıklaştırılacak. Alıcı dilerse fotoğrafı görebilecek.

    Discord, güvenlik özelliklerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde küresel olarak kullanıma sunulacağını, 2024’te başka özellikler eklemeyi planladıklarını söyledi.

    Kural ihlali durumunda detaylı bilgilendirme

    Discord, kullanıcıların platformun kurallarını ihlal etmesi durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacağına ilişkin olarak daha şeffaf olacak. Çoğu ihlalde kullanıcılar Discord’den uyarı mesajı alacak ve hangi kuralı çiğnediklerini, uyarı mı yoka ihlal mi aldıklarını anlayabilecek. İhlal durumunda Discord’un hangi işlemi yaptığı kendilerine bildirilecek. Her iki durumda da ihlal edilen kuralın detaylarını içeren açıklamaya bir bağlantı verilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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