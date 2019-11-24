Disguised Toast da Twitch platformundan ayrılıyor

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Bu yıla kadar oyun dünyasındaki en iyi yayıncıları bünyesinde barındıran Twitch platformu büyük bir kan kaybı yaşıyor. Ninja ile başlayan ayrılık rüzgarları Shroud, CouRageJD, KingGoliathon ile devam etti ancak durmayacak gibi görünüyor.

Disguised Toast kimdir?

Twitch platformunda beğenilen oyun yayıncıları arasında yer alan ve bu yıl en iyi 40 yayıncı arasına girmeyi başaran Jeremy "Disguised Toast" Wang yayınlarına son verdi. Ünlü isim aksine Facebook Gaming platformuna geçiş yaptı.

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Apex Legends, Hearthstone ve League of Legends oyunları ile tanınan Disguised Toast yaklaşık 1.3 milyon takipçiye sahipti. Yayınları ise 72 milyondan fazla izlenmişti. Ünlü ismin ayrılığı Twitch için bir darbe daha oldu.

Genelde Microsoft Mixer platformunun ağır bastığı transferlerde Facebook Gaming platformunun adam kapması yakın dönemde işlerin daha da kızışacağını gösteriyor. Facebook’un Disguised Toast için hatırı sayılır bir meblağı gözden çıkardığı ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2019/11/22/disguised-toast-moves-from-twitch-to-facebook/