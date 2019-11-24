Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disguised Toast da Twitch platformundan ayrılıyor

    Son dönemde yayıncılık platformları arasında sıkı bir transfer hareketliliği başladı. Twitch odağında yaşanan transferler haliyle rakip platformları memnun ediyor.
    7 sa.
    503
    2
    2
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Disguised Toast da Twitch platformundan ayrılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bu yıla kadar oyun dünyasındaki en iyi yayıncıları bünyesinde barındıran Twitch platformu büyük bir kan kaybı yaşıyor. Ninja ile başlayan ayrılık rüzgarları Shroud, CouRageJD, KingGoliathon ile devam etti ancak durmayacak gibi görünüyor.

    Disguised Toast kimdir?

    Twitch platformunda beğenilen oyun yayıncıları arasında yer alan ve bu yıl en iyi 40 yayıncı arasına girmeyi başaran Jeremy "Disguised Toast" Wang yayınlarına son verdi. Ünlü isim aksine Facebook Gaming platformuna geçiş yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    Apex Legends, Hearthstone ve League of Legends oyunları ile tanınan Disguised Toast yaklaşık 1.3 milyon takipçiye sahipti. Yayınları ise 72 milyondan fazla izlenmişti. Ünlü ismin ayrılığı Twitch için bir darbe daha oldu.

    Genelde Microsoft Mixer platformunun ağır bastığı transferlerde Facebook Gaming platformunun adam kapması yakın dönemde işlerin daha da kızışacağını gösteriyor. Facebook’un Disguised Toast için hatırı sayılır bir meblağı gözden çıkardığı ifade ediliyor.



    https://www.engadget.com/2019/11/22/disguised-toast-moves-from-twitch-to-facebook/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 4 sa.
    Üzüldüm valla Twitch’e büyük devler girince tokatlaya tokatlaya transfer ediyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mehmedaltair 3 sa. gun
    Alakası yok Twitch'in sahibi de Hasan ağa değil ki Amazon. Twitch kullanıcıları dinlemeyip kafasına göre iş yaptığından böyle oldu daha da kullanıcı kaybeder.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. 5 Aralık'ta tanıtılması beklenen Nokia 8.2'nin detayları sızdı 45 dk. AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanımlamalarına açıklık getirdi 1 sa. Apple çevrimiçi mağazasından müşteri yorumlarını kaldırdı 1 sa. ViewSonic XG350R-C ultra geniş oyuncu monitörü testte 1 sa. Xiaomi, dörtlü kamera kurulumlu ve ikincil ekranlı yeni telefon tasarımını patentledi 2 sa. Bill Gates'ten Huawei'ye destek: Tarafısız testler yapılmadan bilemeyiz 2 sa. Mercedes-Benz Türk'ün İstanbul'daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen teknolojiler tüm dünyada kullanılıyor 3 sa. Redmi monitör pazarına giriyor 4 sa. Pert olan Tesla'lardan kurtulmanın yolu yok 4 sa. Filipinler ve BCB Blockchain akıllı şehirlerde birlikte çalışacak 5 sa. AirPods satışları bu yıl iki katına çıkabilir 6 sa. Mobilefest'te Hammurabi Games ile konuştuk 6 sa. Türkiye’nin önde gelen pazarlama yöneticileri Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğinde buluştu 7 sa. Mobilefest'te yerli araç çekici uygulaması Pullme'nin standındayız 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Disguised Toast da Twitch platformundan ayrılıyor Sonraki Apple Music mağazalara özel listeler hazırlayacak 9 sa. Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı 10 sa. OnePlus yeni bir veri sızıntısıyla daha gündemde 18 sa. Hyundai, Seul’de otonom araç testlerine başlıyor 19 sa. Küresel ısınmayla birlikte artan rüzgâr hızları, enerji üretimine katkı sağlıyor olabilir 19 sa. Avrupa Yatırım Fonu, 400 milyon euroluk blockchain ve yapay zeka girişimini açıkladı 20 sa. Google Cloud Print 2020'nin sonunda kapatılıyor 20 sa. Pansuman yapabilen taşınabilir cihaz geliştirildi 21 sa. Microsoft’un Huawei’ye yazılım satmasına tekrar izin verildi 21 sa. Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bant geliştirildi 22 sa. Android 10 güncellemesi ile Pixel 2 modellerinin bazılarında Wi-Fi bozuluyor 22 sa. Yeni moleküller tasarlamak için yapay zeka geliştirildi 23 sa. Twitter'da yanıt gizleme özelliği kullanıma sunuldu 23 sa. Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı 23 sa. AMD Radeon RX 5500 gün yüzüne çıktı: RX 580'in yerini almaya geliyor 1 gün Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak 1 gün Nokia yeni akıllı telefonunu 5 Aralık'ta tanıtacak 1 gün Android cihazların kamera uygulamasında güvenlik açığı bulundu 1 gün Oppo akıllı telefonları için kendi işlemcisini üretmeye başlayacak 1 gün Kamudaki veriler veri.gov.tr ile vatandaşa açılacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi
    DonanımHaber
    Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi
    DonanımHaber
    Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim