Beyaz renkli Xbox Series X yakında tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Microsoft’un 2020 yılında satışa çıkardığı yeni konsol serisi Series S ve Series X olarak ikiye bölünmüştü. Dünyanın en güçlü konsolu olarak lanse edilen Xbox Series X disk sürücüsüne sahipken Microsoft’un performans anlamında kırpılmış olan Series S konsolu ise yalnızca dijital oyunları destekliyordu. Firma, konsolların kolayca ayırt edilebilir olması için Series X’i siyah, Series S’i ise beyaz renkte satışa sunmuştu ancak firma, geçtiğimiz aylarda Series S’in siyah renge sahip 1TB versiyonunu satışa sundu. İddialara göre firma, benzer bir hamleyi Series X için de yapacak.

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Beyaz renkli Xbox Series X yolda

Geçtiğimiz yıl Forza Motorsport’un çıkış tarihini sızdıran Exputer, Xbox’ın yakında yeni bir konsol satışa çıkaracağını belirtti. Rapora göre Microsoft, önümüzdeki aylarda beyaz renkli ve disk sürücüsüne sahip olmayan bir Xbox Series X tanıtacak. Bu modelin aynı zamanda iyileştirilmiş bir soğutucuya ve yükseltilmiş Nexus soketine sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Disk sürücüsüz bu konsolun standart Xbox Series X’ten daha ucuz olacağı tahmin ediliyor. Exputer’a göre Microsoft, bu konsolu standart Series X’ten 50-100 dolar daha ucuz yapmayı planlıyor.

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda yeni Xbox ürünlerinin bu yıl satışa çıkacağını belirtmişti bu nedenle Exputer’ın iddiası güvenilir duruyor. Series X Pro gibi bir konsol üzerinde çalışmadığı bilinen firma, Series S ve Series X’e olan yatırımlarına devam edecek gibi duruyor. Beyaz renkli dijital Xbox Series X’in haziran veya temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor.

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Disk sürücüsüz Xbox Series X yakında çıkabilir