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    Anlık Bildirim

    Beyaz renkli Xbox Series X yakında tanıtılabilir

    Microsoft’un Xbox Series X konsolu yakında yeni bir sürüme kavuşabilir. İddialara göre firma, önümüzdeki aylarda beyaz renkli ve disk sürücüsüne sahip olmayan bir Series X konsolu satışa sunacak.
    Beyaz Xbox Series X konsepti - 9to5Toys Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un 2020 yılında satışa çıkardığı yeni konsol serisi Series S ve Series X olarak ikiye bölünmüştü. Dünyanın en güçlü konsolu olarak lanse edilen Xbox Series X disk sürücüsüne sahipken Microsoft’un performans anlamında kırpılmış olan Series S konsolu ise yalnızca dijital oyunları destekliyordu. Firma, konsolların kolayca ayırt edilebilir olması için Series X’i siyah, Series S’i ise beyaz renkte satışa sunmuştu ancak firma, geçtiğimiz aylarda Series S’in siyah renge sahip 1TB versiyonunu satışa sundu. İddialara göre firma, benzer bir hamleyi Series X için de yapacak.

    Beyaz renkli Xbox Series X yolda

    Geçtiğimiz yıl Forza Motorsport’un çıkış tarihini sızdıran Exputer, Xbox’ın yakında yeni bir konsol satışa çıkaracağını belirtti. Rapora göre Microsoft, önümüzdeki aylarda beyaz renkli ve disk sürücüsüne sahip olmayan bir Xbox Series X tanıtacak. Bu modelin aynı zamanda iyileştirilmiş bir soğutucuya ve yükseltilmiş Nexus soketine sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Disk sürücüsüz bu konsolun standart Xbox Series X’ten daha ucuz olacağı tahmin ediliyor. Exputer’a göre Microsoft, bu konsolu standart Series X’ten 50-100 dolar daha ucuz yapmayı planlıyor.

    Microsoft, geçtiğimiz haftalarda yeni Xbox ürünlerinin bu yıl satışa çıkacağını belirtmişti bu nedenle Exputer’ın iddiası güvenilir duruyor. Series X Pro gibi bir konsol üzerinde çalışmadığı bilinen firma, Series S ve Series X’e olan yatırımlarına devam edecek gibi duruyor. Beyaz renkli dijital Xbox Series X’in haziran veya temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://9to5toys.com/2024/02/23/microsoft-white-all-digital-xbox-series-x/ https://wccftech.com/xbox-series-x-white/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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