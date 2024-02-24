Beyaz renkli Xbox Series X yakında tanıtılabilir

Beyaz renkli Xbox Series X yolda
Geçtiğimiz yıl Forza Motorsport’un çıkış tarihini sızdıran Exputer, Xbox’ın yakında yeni bir konsol satışa çıkaracağını belirtti. Rapora göre Microsoft, önümüzdeki aylarda beyaz renkli ve disk sürücüsüne sahip olmayan bir Xbox Series X tanıtacak. Bu modelin aynı zamanda iyileştirilmiş bir soğutucuya ve yükseltilmiş Nexus soketine sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Disk sürücüsüz bu konsolun standart Xbox Series X’ten daha ucuz olacağı tahmin ediliyor. Exputer’a göre Microsoft, bu konsolu standart Series X’ten 50-100 dolar daha ucuz yapmayı planlıyor.
Microsoft, geçtiğimiz haftalarda yeni Xbox ürünlerinin bu yıl satışa çıkacağını belirtmişti bu nedenle Exputer’ın iddiası güvenilir duruyor. Series X Pro gibi bir konsol üzerinde çalışmadığı bilinen firma, Series S ve Series X’e olan yatırımlarına devam edecek gibi duruyor. Beyaz renkli dijital Xbox Series X’in haziran veya temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor.Kaynakça https://9to5toys.com/2024/02/23/microsoft-white-all-digital-xbox-series-x/ https://wccftech.com/xbox-series-x-white/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.