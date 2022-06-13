Disney+'ın yeni yerli dizisi Gri'den ilk kareler paylaşıldı

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Disney+ platformunun geçen hafta Türkiye’deki lansmanında kod adı Gri olarak duyurulan ve başrolünde Timüçin Esen’in yer aldığı belirtilen dizisinin çekimlerine başlandı. Dizinin detayları ve ilk kareleri paylaşıldı.

Dizi suç, gizem ve psikolojik gerilim türünde olacak. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak. Projenin kod adı Gri olarak açıklandı ancak hangi isimle yayınlanacağı açıklanmadı.

Gri’nin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan oturuyor. Başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan rol alıyor. Bu ikiliye ek olarak oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy bulunuyor. Yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor.

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Gri dizisinin konusu ne?

Gri kod adlı dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının, kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişmesini konu alıyor. Fuat, yaşanan olayın intikamını almak isterken telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla hayatı tepetaklak oluyor ve geçmişiyle yüzleşiyor.

Gri dizisi ne zaman yayınlanacak?

Gri dizisinin yayın tarihi açıklanmadı. Tahminlere göre 2022 sonuna doğru platforma eklenecek.

Disney+ platformu 14 Haziran'da Türkiye'de yayına başlayacak. Platformun Kaçış isimli ilk yerli dizisi bu tarihte yayınlanacak.

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