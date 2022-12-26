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    Recep İvedik 7’den büyük başarı: Disney+’a 1 milyondan fazla abone kazandırdı

    Şahan Gökbakar’ın Disney Plus (Disney+) platformunda yayınlanan popüler film serisinin son yapımı Recep İvedik 7 önemli bir başarıya imza atarak platforma 1 milyondan fazla abone kazandırdı.
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    Disney+, Recep İvedik 7 sayesinde 1 milyondan fazla abone kazandı Tam Boyutta Gör
    Recep İvedik serisi ile Türkiye’de ciddi bir popülerlik kazanan komedyen Şahan Gökbakar’ın aynı serisine ait Recep İvedik 7 filmi bir süre önce Disney+ üzerinden izleyicilerle buluşmuştu. Görünüşe göre Recep İvedik 7, Disney+ için önemli bir yapım oldu zira aktarılanlara göre platforma milyonun üzerinde yeni abone kazandırdı.

    Recep İvedik 7, Disney+'a yaradı

    Gazeteci Birsen Altuntaş’ın TV100 aracılığıyla aktardığı habere göre 9 Aralık tarihinde Disney+ üzerinden vizyona giren Recep İvedik 7, platforma 1 milyondan fazla yeni abone kazandırmış durumda. Bunun bir dünya rekoru olduğunu aktaran Altuntaş’a göre Disney+ Türkiye, Şahan Gökbakar ile olası Recep İvedik 8 ve 9 için görüşmelere de başlamış vaziyette.

    Disney+’ın tek ilgisi elbette Recep İvedik değil. Belirtilenlere göre Gökbakar’ın sevilen filmi “Celal ile Ceren”e benzer bir tarza sahip “Erdal ile Ece” dizisinin Disney+ için hazırlıkları sürüyor. Bu dizinin yine komedi odaklı olacağı ve kadın erkek ilişkilerini konu edineceği söylenmekte. Henüz bu dizinin net bir çıkış tarihi yok ancak 2023 yılında Disney+ üzerinde izleyicilerle buluşması hedefleniyor.

    Öte yandan Recep İvedik 7, daha önce gördüğümüz Recep İvedik filmlerinden biraz daha farklı bir noktaya konumlanıyor. Zira filmde bu sefer bariz bir şekilde kamu dikkatinin çekilmesi hedeflenmiş. Gökbakar, Recep İvedik 7’de doğa bilinci üzerinden sosyal bir mesaj vermeye özen göstermişti.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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