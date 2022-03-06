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    Disney+ reklamlı abonelik resmi olarak duyuruldu

    Disney+ içerik platformu önümüzdeki aylarda reklamlı abonelik seçeneğini resmen devreye alacak. Firma reklam ağı için çok yoğun bir talep olduğunu ifade ediyor. 
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    Disney+
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    İçerik platformları arasında rekabet giderek artarken en kritik nokta olan abonelik fiyatlarına müdahaleler devam ediyor. Warner Media, Discovery, Exxen gibi platformlar reklam destekli abonelik seçeneği ile tüketicileri cezbetmeye çalışıyor. Disney+ platformu da buna katıldı.

    Disney+ reklamlı abonelik kesinleşti

    Hafta içi gündeme gelen iddiaların ardından Disney de konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Disney+ platformu için reklamlı abonelik seçeneği yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulacak. Hali hazırda planlamalar devam ediyor.

    Disney reklamlı abonelik seçeneğinin önemli fırsatları da beraberinde getireceğine inanıyor. 2 yıl içerisinde kullanıcı sayısını 260 milyona çıkarmayı hedefleyen dev bir platform için haliyle reklam verenler de kesenin ağzını açacak. Şimdiden reklam konusunda yoğun bir talebin olduğu belirtiliyor.

    Ücretsiz reklamlı abonelik seçeneği olan Spotify çeyrek dönemde 400 milyon Avrodan fazla reklam geliri elde ediyor. Disney+’ın görsel tabanlı bir hizmet olduğu düşünüldüğünde bu rakamın çok daha artacağı tahmin edilebilir. Henüz reklamlı abonelik seçeneğinin fiyatı açıklanmadı ancak 4.99$ oalcağı tahmin ediliyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 4 saat önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 3 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 3 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 3 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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