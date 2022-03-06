Disney+ reklamlı abonelik resmi olarak duyuruldu

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İçerik platformları arasında rekabet giderek artarken en kritik nokta olan abonelik fiyatlarına müdahaleler devam ediyor. Warner Media, Discovery, Exxen gibi platformlar reklam destekli abonelik seçeneği ile tüketicileri cezbetmeye çalışıyor. Disney+ platformu da buna katıldı.

Disney+ reklamlı abonelik kesinleşti

Hafta içi gündeme gelen iddiaların ardından Disney de konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Disney+ platformu için reklamlı abonelik seçeneği yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulacak. Hali hazırda planlamalar devam ediyor.

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Disney reklamlı abonelik seçeneğinin önemli fırsatları da beraberinde getireceğine inanıyor. 2 yıl içerisinde kullanıcı sayısını 260 milyona çıkarmayı hedefleyen dev bir platform için haliyle reklam verenler de kesenin ağzını açacak. Şimdiden reklam konusunda yoğun bir talebin olduğu belirtiliyor.

Ücretsiz reklamlı abonelik seçeneği olan Spotify çeyrek dönemde 400 milyon Avrodan fazla reklam geliri elde ediyor. Disney+’ın görsel tabanlı bir hizmet olduğu düşünüldüğünde bu rakamın çok daha artacağı tahmin edilebilir. Henüz reklamlı abonelik seçeneğinin fiyatı açıklanmadı ancak 4.99$ oalcağı tahmin ediliyor.

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