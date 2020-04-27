Diyanet'in Fetva isimli mobil uygulaması yayınlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni mobil uygulaması yayınlandı. Fetva isimli mobil uygulamada Diyanet’e sık sorulan sorular ve bu sorular hakkındaki fetvalara yer veriliyor.
Ayrıca Bkz. "Lise öğretmenleri hava dezenfekte cihazı geliştirdi"İlginizi Çekebilir Google Play Store artık arama sonuçlarında uygulama indirme sayılarını gösteriyor
Play Store ve App Store’da yayınlanan uygulamada çeşitli başlıklar altında fetvalar görüntüleniyor. Örneğin oruç kategorisine girerek Ramazan’da sık sorulan soruların yanıtlarına ulaşılabiliyor. Fetvalar arasından arama yapabilmek de mümkün.
Fetva isimli mobil uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.
Diyanet Fetva T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Kitaplar ve Referans Ücretsiz 14M
Diyanet Fetva TC Basbakanlik Diyanet isleri Baskanligi Yaşam Tarzı Ücretsiz 63.5 MB
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mercedes haberinin altında önerilerde çıktı. dh adminleri de az değil