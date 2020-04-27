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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Diyanet'in Fetva isimli mobil uygulaması yayınlandı

    Diyanet İşleri Başlanlığı'nın oruç, temizlik, namaz, zekat, sadaka, hac, kurban, adak gibi konularda sık sorulan sorular hakkındaki fetvalarının yer aldığı Fetva isimli mobil uygulama yayınlandı.
    2 sa.
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    18
    7
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Diyanet'in Fetva isimli mobil uygulaması yayınlandı
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    Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni mobil uygulaması yayınlandı. Fetva isimli mobil uygulamada Diyanet’e sık sorulan sorular ve bu sorular hakkındaki fetvalara yer veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Lise öğretmenleri hava dezenfekte cihazı geliştirdi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Play Store artık arama sonuçlarında uygulama indirme sayılarını gösteriyor

    Play Store ve App Store’da yayınlanan uygulamada çeşitli başlıklar altında fetvalar görüntüleniyor. Örneğin oruç kategorisine girerek Ramazan’da sık sorulan soruların yanıtlarına ulaşılabiliyor. Fetvalar arasından arama yapabilmek de mümkün.

    Fetva isimli mobil uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

    Diyanet Fetva Diyanet Fetva Diyanet Fetva Diyanet Fetva T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Kitaplar ve Referans Ücretsiz 14M

    Diyanet Fetva Diyanet Fetva Diyanet Fetva Diyanet Fetva TC Basbakanlik Diyanet isleri Baskanligi Yaşam Tarzı Ücretsiz 63.5 MB



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    VoLTySoN (Volkan İşcan) 2 sa. en beğenilen
    Şatavat ve israf hakkında ne diyorlar acaba kendileri bunun kralını yaptıkları icin.!!!
    Yanıtla +16
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu
    güzel uygulama iyi düşünülmüş
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    murdocklawless (Murdock Lawless) 25 dk.
    baktın başın sıkıştı, patlat bir fetva koy bir kadeh içiyoruz yine bu gece.
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    nick bırakmamışsınız lan 38 dk.
    ulan var ya :D

    mercedes haberinin altında önerilerde çıktı. dh adminleri de az değil
    Yanıtla +1
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    sething (sething ) 1 sa.
    diyanet fetva vermek için mi kuruldu..
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    sosisvesalam (sosis salam) 1 sa.
    diyanetin namaz vakitleri uygulamasını kullanıyordum beğenmiştim bunu da bir ara denerim.
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu
    güzel uygulama iyi düşünülmüş
    Yanıtla +8
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    VoLTySoN (Volkan İşcan) 2 sa. en beğenilen
    Şatavat ve israf hakkında ne diyorlar acaba kendileri bunun kralını yaptıkları icin.!!!
    Yanıtla +16
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