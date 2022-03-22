DJI karda ve yağmurda uçan Drone modelini duyurdu

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Ticari Drone sektörünün lideri konumundaki DJI, sektörü yeniden şekillendireceği sloganıyla DJI Matrice 30 ya da M30 serisini duyurdu. DJI M30 serisi karda ve yağmurda uçabilmesi ile dikkat çekiyor.

DJI M30 özellikleri ve fiyatı

DJI M30 Drone modeli 4 pervaneli bir yapıya sahip. Farklı seviyelerdeki pervane sayesinde ön profil görünümü iki katlı bir tasarım havası uyandırıyor. Gövde IP55 sertifikası ile yağışlı havalarda da kullanılabilirken sıfırın altında derecelerde de uçabiliyor. DJI RC Plus kontrolcüsü de IP54 sertifikası ile yağmur altında kullanıma uygun.

55 dakika havada kalabilen drone: DJI Matrice 300 RTK 1 ay önce eklendi

Havada 41 dakika kalabilen Drone özel DJI Dock adındaki üssü sayesinde 25 dakikada bataryasının belirli kısmını doldurabiliyor. Kullanıcılar uzun uçuş sürelerinde DJI Dock üssünü bir ara iniş platformu olarak programlayabiliyor. DJI Dock ekstrem hava sıcaklıklarında çalışabiliyor ve 4G modüller için destek sunuyor.

48MP çözünürlüğündeki 1/2 inçlik ana kamera 16x optik yakınlaştırma ve 200x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ise lazer mesafe bulucu ile desteklenmiş. Böylece 1.2 kilometreye kadar nesne tanımlanabiliyor. Ayrıca 8K video kaydı da unutulmamış. DJI M30 modeli 10000$ iken radyometrik termal kamera olan M30T versiyonu da 14000$.

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