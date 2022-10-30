Eski ABD Başkanı Donald TRUMP sosyal medyaya tamamen geri dönebilir

Donald TRUMP Instagram ve Facebook'a da dönebilir
51 yaşındaki MUSK'ın uygunsuz mesajlar gönderen ve açıkça şiddeti savunan hesaplara karşı yeni yaptırımlar uygulayacağı söyleniyor ancak deneyimli iş insanının eli kolu bazı durumlarda bağlı olacak.
Zira MUSK'ı destekleyen yatırımcılar bazı kişilerin hesabı hakkında verilen yeni kararlara itiraz edebilir ve hatta bu minvalde yatırımlarını geri çekebilir. Twitter'ın yeni CEO'su bunu engellemek için bir denetleme konseyi kurdu.
Bu konsey Twitter hakkında alınan önemli kararları kontrol edecek. Twitter'daki konuşma özgürlüğü anlayışının nerede sınırlandırılması gerektiğine ve uzaklaştırılan kişilerden hangilerinin geri döndürüleceğine bu oluşum karar verecek.
2021 ABD Kongre Binası Baskını için yayımladığı iletiler yüzünden Twitter'a ek olarak Instagram ve Facebook'tan uzaklaştırılan 76 yaşındaki politikacı, Facebook'un kurucusu olan Mark ZUCKERBERG tarafından demokrasiyi baltalamak ve şiddet eylemlerini kınamak yerine onları desteklemek ile suçlanmıştı.
TRUMP destekçileri ile TRUMP karşıtları arasındaki kutuplaşmayı daha fazla körüklememek için söylediği sözleri yumuşatan ZUCKERBERG'in ekibi TRUMP'a uygulanan cezanın hafifletilmesini istemişti. Twitter'ın eski yönetimi kalıcı bir uzaklaştırma kararını savunurken Facebook'un bu konudaki vereceği ilgili kesin karar kestirilemiyordu.
Eğer TRUMP'ın hesabı 7 Ocak 2023'te tekrar aktif edilirse ve TRUMP bir kez daha kuralları ihlal ederse kendisinin hesabı 2 yıldan daha uzun bir süre için yine kapatılabilir veya kendisi bu sefer ömür boyu uzaklaştırma cezası alabilir.
Eski ABD Başkanı Facebook hesabını hemen kullanamayacak çünkü Facebook yetkilileri kamu güvenliğine yönelik riskin azalıp azalmadığını değerlendirecek. Bu değerlendirmede 2 yıl önceki olayların yarattığı huzursuzluğun günümüzde de etkisini sürdürüp sürdürmediği tartışılacak.
Eğer Facebook yetkilileri TRUMP'ın Facebook'a geri dönmesinin riskli olacağına karar verirse 7 Ocak 2023'ün bir önemi kalmayacak ve eski ABD Başkanı Instagram ve Facebook'u kullanamamaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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