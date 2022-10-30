Eski ABD Başkanı Donald TRUMP sosyal medyaya tamamen geri dönebilir

Tam Boyutta Gör Elon MUSK'ın Twitter'ı bu hafta satın alması birçok kişiyi önceki Twitter yönetiminin uyguladığı şirket politikalarının devam ettirilip ettirilmeyeceği hakkında düşündürmüştü. Donald TRUMP da Twitter'ın yeni akıbetini merak ediyor.

Donald Trump, Twitter'a dava açtı 1 yıl önce eklendi

Donald TRUMP Instagram ve Facebook'a da dönebilir

51 yaşındaki MUSK'ın uygunsuz mesajlar gönderen ve açıkça şiddeti savunan hesaplara karşı yeni yaptırımlar uygulayacağı söyleniyor ancak deneyimli iş insanının eli kolu bazı durumlarda bağlı olacak.

Zira MUSK'ı destekleyen yatırımcılar bazı kişilerin hesabı hakkında verilen yeni kararlara itiraz edebilir ve hatta bu minvalde yatırımlarını geri çekebilir. Twitter'ın yeni CEO'su bunu engellemek için bir denetleme konseyi kurdu.

Bu konsey Twitter hakkında alınan önemli kararları kontrol edecek. Twitter'daki konuşma özgürlüğü anlayışının nerede sınırlandırılması gerektiğine ve uzaklaştırılan kişilerden hangilerinin geri döndürüleceğine bu oluşum karar verecek.

Tam Boyutta Gör MUSK daha önce TRUMP'a verilen uzaklaştırma kararı için ahlaki olarak yanlış demişti. Bu bağlamda eski ABD Başkanı Twitter'a yeniden dönüp kaldığı yerden devam edebilir.

2021 ABD Kongre Binası Baskını için yayımladığı iletiler yüzünden Twitter'a ek olarak Instagram ve Facebook'tan uzaklaştırılan 76 yaşındaki politikacı, Facebook'un kurucusu olan Mark ZUCKERBERG tarafından demokrasiyi baltalamak ve şiddet eylemlerini kınamak yerine onları desteklemek ile suçlanmıştı.

TRUMP destekçileri ile TRUMP karşıtları arasındaki kutuplaşmayı daha fazla körüklememek için söylediği sözleri yumuşatan ZUCKERBERG'in ekibi TRUMP'a uygulanan cezanın hafifletilmesini istemişti. Twitter'ın eski yönetimi kalıcı bir uzaklaştırma kararını savunurken Facebook'un bu konudaki vereceği ilgili kesin karar kestirilemiyordu.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Facebook'un kurucusuna bu husus için baskı yapan bazı yatırımcılar var. 7 Ocak 2023'te TRUMP'a verilen uzaklaştırma kararı teknik olarak etkisini yitirecek fakat 4 Haziran 2021 tarihinde Meta''da Global İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı unvanı ile çalışan Nick CLEGG bu uzaklaştırma kararının pratikte devam ettirilebileceğinin sinyalini vermişti.

Eğer TRUMP'ın hesabı 7 Ocak 2023'te tekrar aktif edilirse ve TRUMP bir kez daha kuralları ihlal ederse kendisinin hesabı 2 yıldan daha uzun bir süre için yine kapatılabilir veya kendisi bu sefer ömür boyu uzaklaştırma cezası alabilir.

Eski ABD Başkanı Facebook hesabını hemen kullanamayacak çünkü Facebook yetkilileri kamu güvenliğine yönelik riskin azalıp azalmadığını değerlendirecek. Bu değerlendirmede 2 yıl önceki olayların yarattığı huzursuzluğun günümüzde de etkisini sürdürüp sürdürmediği tartışılacak.

Eğer Facebook yetkilileri TRUMP'ın Facebook'a geri dönmesinin riskli olacağına karar verirse 7 Ocak 2023'ün bir önemi kalmayacak ve eski ABD Başkanı Instagram ve Facebook'u kullanamamaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Donald TRUMP'ın Instagram, Twitter ve Facebook bilmecesi sürüyor