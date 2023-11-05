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    Anlık Bildirim

    Doom'un 30. yılına özel yeni bölüm geliyor: Ücretsiz yayınlanacak!

    Efsane FPS oyunu Doom, 10 Aralık'ta 30. yılını kutlayacak. John Romero, yıl dönümüne özel yeni bölüm geleceğini, ayrıca bir Twitch yayını olacağını duyurdu.     
    doom 30. yıl sigil II bölümü ücretsiz Tam Boyutta Gör
    id Software'in kurucularından John Romero, sosyal medya hesabı üzerinden Doom’un 30. yılına özel yeni Sigil II bölümünün geleceğini duyurdu. Yeni bölüm 10 Aralık’ta ücretsiz olarak yayınlanacak.

    Sigil II geliyor

    Doom için ilk Sigil bölümü 1993 yılında -ana oyunun resmî olmayan beşinci bölümü olarak- ücretsiz olarak sunulmuştu. Daha sonra Bethesda Softworks tarafından Doom uyarlamaları konsollar ve mobil cihazlar için ücretsiz mod olarak piyasaya sürüldü. Sigil II, doğal olarak Doom’un resmî olmayan altıncı bölümü olarak çıkış yapacak. Yalnızca Deathmatch’e özel iki seviyenin yanı sıra dokuz seviye içerecek. Yeni bölüm ücretsiz yayınlanacak olsa da, seviye paketinin iki dijital müziği satışa sunulacak.

    Twitch yayını

    Sigil II bölümüne ek olarak Romero, Doom’un 30. yıl önceki çıkışını konuşmak üzere id Software kurucusu John Carmack ile Twitch kanalında online sohbete katılacak. Yayın 10 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

    Bu arada Romero’nun oyun geliştirme şirketi Romero Games, Unreal Engine tabanlı FPS oyunu üzerinde çalışıyor ancak detaylar henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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