Doom'un 30. yılına özel yeni bölüm geliyor: Ücretsiz yayınlanacak!

Sigil II geliyor
Doom için ilk Sigil bölümü 1993 yılında -ana oyunun resmî olmayan beşinci bölümü olarak- ücretsiz olarak sunulmuştu. Daha sonra Bethesda Softworks tarafından Doom uyarlamaları konsollar ve mobil cihazlar için ücretsiz mod olarak piyasaya sürüldü. Sigil II, doğal olarak Doom’un resmî olmayan altıncı bölümü olarak çıkış yapacak. Yalnızca Deathmatch’e özel iki seviyenin yanı sıra dokuz seviye içerecek. Yeni bölüm ücretsiz yayınlanacak olsa da, seviye paketinin iki dijital müziği satışa sunulacak.
Twitch yayını
Sigil II bölümüne ek olarak Romero, Doom’un 30. yıl önceki çıkışını konuşmak üzere id Software kurucusu John Carmack ile Twitch kanalında online sohbete katılacak. Yayın 10 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
Bu arada Romero’nun oyun geliştirme şirketi Romero Games, Unreal Engine tabanlı FPS oyunu üzerinde çalışıyor ancak detaylar henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.