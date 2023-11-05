Tam Boyutta Gör id Software'in kurucularından John Romero, sosyal medya hesabı üzerinden Doom’un 30. yılına özel yeni Sigil II bölümünün geleceğini duyurdu. Yeni bölüm 10 Aralık’ta ücretsiz olarak yayınlanacak.

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Sigil II geliyor

Doom için ilk Sigil bölümü 1993 yılında -ana oyunun resmî olmayan beşinci bölümü olarak- ücretsiz olarak sunulmuştu. Daha sonra Bethesda Softworks tarafından Doom uyarlamaları konsollar ve mobil cihazlar için ücretsiz mod olarak piyasaya sürüldü. Sigil II, doğal olarak Doom’un resmî olmayan altıncı bölümü olarak çıkış yapacak. Yalnızca Deathmatch’e özel iki seviyenin yanı sıra dokuz seviye içerecek. Yeni bölüm ücretsiz yayınlanacak olsa da, seviye paketinin iki dijital müziği satışa sunulacak.

Twitch yayını

Sigil II bölümüne ek olarak Romero, Doom’un 30. yıl önceki çıkışını konuşmak üzere id Software kurucusu John Carmack ile Twitch kanalında online sohbete katılacak. Yayın 10 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Bu arada Romero’nun oyun geliştirme şirketi Romero Games, Unreal Engine tabanlı FPS oyunu üzerinde çalışıyor ancak detaylar henüz açıklanmadı.

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Doom'un 30. yılına özel yeni bölüm geliyor: Ücretsiz yayınlanacak