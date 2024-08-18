Dragon Age: The Veilguard çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

- Dragon Age: The Veilguard 31 Ekim'de geliyor
- Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri
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Dragon Age: The Veilguard 31 Ekim'de geliyor
Geçtiğimiz saatlerde Electronic Arts ve BioWare, Dragon Age: The Veilguard'ın 31 Ekim 2024‘te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında çıkacağını duyurdu. Oyun, Steam, EA Uygulaması ve Epic Games Store gibi popüler dijital platformlarda satışa sunulacak. yunun sistem gereksinimlerine gelirsek, oyuncuların minimum Intel Core i5-4690, 12GB RAM ve GTX 1660 ekran kartına ihtiyacı olacak. Depolama bölümünde ise 100GB alana ihtiyaç duyuluyor. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Dragon Age: The Veilguard, oyunculara serinin tanıdık zengin hikaye anlatımı ve fantastik dünyasında yeni bir macera sunuyor. Oyuncular, Thedas’ın karanlık döneminde ayağa kalkmak ve yozlaşmış Elf tanrılarına karşı savaşmak zorunda kalan başkahraman Rook rolünü üstlenecekler. Rook, bu zorlu yolculukta yedi önemli yardımcıyı yanına alacak. Önceki oyunlarda olduğu gibi, Veilguard oyuncuların üç karakter sınıfı arasında seçim yapmasına izin veriyor: Savaşçı, Büyücü ve Hırsız, ayrıca parti üyelerinin yeteneklerini ve ekipmanlarını özelleştirebiliyor.
Dragon Age: The Veilguard’ın Standart Sürümü için PlayStation 5 ve Xbox Series X|S’te 69.99 dolar, PC'de ise 59.99 dolar fiyatla sunuluyor. Oyunu ön sipariş veren oyunseverler, Warrior, Mage ve Rogue sınıfları için Blood Dragon Zırh kozmetiği elde edecek. Oyunun Deluxe Sürümü ise konsol ve PC için sırasıyla 89.99 dolar ve 79.99 dolar. Bunu ön sipariş veren oyuncular ise daha sonra şu kozmetik ögeleri elde edebilecekler: Rook için üç zırh seti, Rook için altı silah, yardımcılar için yedi zırh seti ve yardımcılar için yedi silah.
Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4690
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 290X
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-8700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, Radeon RX 5700 XT
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.