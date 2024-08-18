Dragon Age: The Veilguard çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

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Tam Boyutta Gör BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Dragon Age: The Veilguard içinçıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı. İlk olarak 2022 yılında Dragon Age : Dreadwolf ismiyle RPG oyunu, çok yakında oyuncularla buluşacak. Peki Dragon Age: The Veilguard nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Dragon Age: The Veilguard 31 Ekim'de geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Electronic Arts ve BioWare, Dragon Age: The Veilguard'ın 31 Ekim 2024‘te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında çıkacağını duyurdu. Oyun, Steam, EA Uygulaması ve Epic Games Store gibi popüler dijital platformlarda satışa sunulacak. yunun sistem gereksinimlerine gelirsek, oyuncuların minimum Intel Core i5-4690, 12GB RAM ve GTX 1660 ekran kartına ihtiyacı olacak. Depolama bölümünde ise 100GB alana ihtiyaç duyuluyor. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dragon Age: The Veilguard, oyunculara serinin tanıdık zengin hikaye anlatımı ve fantastik dünyasında yeni bir macera sunuyor. Oyuncular, Thedas’ın karanlık döneminde ayağa kalkmak ve yozlaşmış Elf tanrılarına karşı savaşmak zorunda kalan başkahraman Rook rolünü üstlenecekler. Rook, bu zorlu yolculukta yedi önemli yardımcıyı yanına alacak. Önceki oyunlarda olduğu gibi, Veilguard oyuncuların üç karakter sınıfı arasında seçim yapmasına izin veriyor: Savaşçı, Büyücü ve Hırsız, ayrıca parti üyelerinin yeteneklerini ve ekipmanlarını özelleştirebiliyor.

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Dragon Age: The Veilguard’ın Standart Sürümü için PlayStation 5 ve Xbox Series X|S’te 69.99 dolar, PC'de ise 59.99 dolar fiyatla sunuluyor. Oyunu ön sipariş veren oyunseverler, Warrior, Mage ve Rogue sınıfları için Blood Dragon Zırh kozmetiği elde edecek. Oyunun Deluxe Sürümü ise konsol ve PC için sırasıyla 89.99 dolar ve 79.99 dolar. Bunu ön sipariş veren oyuncular ise daha sonra şu kozmetik ögeleri elde edebilecekler: Rook için üç zırh seti, Rook için altı silah, yardımcılar için yedi zırh seti ve yardımcılar için yedi silah.

Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4690

Intel Core i5-4690 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 290X

NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 290X Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-8700K

Intel Core i7-8700K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2070, Radeon RX 5700 XT Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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Dragon Age: The Veilguard sistem gereksinimleri açıklandı