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    Dragon Age: The Veilguard çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

    BioWare tarafından geliştirilen Dragon Age: The Veilguard oyunu için PC sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Dragon Age: The Veilguard çıkış tarihi ve tavsiye edilen donanımlar...
    Dragon Age: The Veilguard sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Dragon Age: The Veilguard içinçıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı. İlk olarak 2022 yılında Dragon Age : Dreadwolf ismiyle RPG oyunu, çok yakında oyuncularla buluşacak. Peki Dragon Age: The Veilguard nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Dragon Age: The Veilguard 31 Ekim'de geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Electronic Arts ve BioWare, Dragon Age: The Veilguard'ın 31 Ekim 2024‘te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında çıkacağını duyurdu. Oyun, Steam, EA Uygulaması ve Epic Games Store gibi popüler dijital platformlarda satışa sunulacak. yunun sistem gereksinimlerine gelirsek, oyuncuların minimum Intel Core i5-4690, 12GB RAM ve GTX 1660 ekran kartına ihtiyacı olacak. Depolama bölümünde ise 100GB alana ihtiyaç duyuluyor. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Dragon Age: The Veilguard, oyunculara serinin tanıdık zengin hikaye anlatımı ve fantastik dünyasında yeni bir macera sunuyor. Oyuncular, Thedas’ın karanlık döneminde ayağa kalkmak ve yozlaşmış Elf tanrılarına karşı savaşmak zorunda kalan başkahraman Rook rolünü üstlenecekler. Rook, bu zorlu yolculukta yedi önemli yardımcıyı yanına alacak. Önceki oyunlarda olduğu gibi, Veilguard oyuncuların üç karakter sınıfı arasında seçim yapmasına izin veriyor: Savaşçı, Büyücü ve Hırsız, ayrıca parti üyelerinin yeteneklerini ve ekipmanlarını özelleştirebiliyor. 

    Dragon Age: The Veilguard’ın Standart Sürümü için PlayStation 5 ve Xbox Series X|S’te 69.99 dolar, PC'de ise 59.99 dolar fiyatla sunuluyor. Oyunu ön sipariş veren oyunseverler, Warrior, Mage ve Rogue sınıfları için Blood Dragon Zırh kozmetiği elde edecek. Oyunun Deluxe Sürümü ise konsol ve PC için sırasıyla 89.99 dolar ve 79.99 dolar. Bunu ön sipariş veren oyuncular ise daha sonra şu kozmetik ögeleri elde edebilecekler: Rook için üç zırh seti, Rook için altı silah, yardımcılar için yedi zırh seti ve yardımcılar için yedi silah. 

    Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-4690
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 290X
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i7-8700K
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, Radeon RX 5700 XT
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    balıktan sonra dondurma yenir mi turkcell superonline yasaklı sitelere giriş dns lastik v h t ne demek genize bir şey kaçması ehliyetim sistemde gözükmüyor ne yapmalıyım

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