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Senelerce DualShock kontrolcüsünü ciddi anlamda güncellemeyen Sony, Playstation 5 ile tanıtılan DualSense’de tamamen farklı bir yöne gitti. Baştan aşağı tasarlanan DualSense, diğer kontrolcülerin aksine oldukça farklı deneyim sunarak yeni nesil ismini hak etti. PC oyuncuları tarafından da sevilen kontrolcü, yakında PC için resmi yazılım desteği alacak.

PC üzerinden DualSense güncellemeri mümkün olacak

Dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleri ile oldukça inovatif bir deneyim sunan DualSense, PC oyuncularını da kendine çekmeyi başardı. Metro Exodus gibi oyunlarda PC için bile DualSense desteği gördük. Görünüşe göre Sony, PC üzerinden DualSense kullananların hayatını kolaylaştıracak. Bu zamana kadar DualSense kontrolcüsüne azılım güncellemesi yapmak için PS5 sahibi olmak gerekiyordu ancak Sony, PC için yeni bir uygulama geliştiriyor. Sony’nin gizlilik belgelerinde ortaya çıkan bilgilere göre yakında DualSense için bir PC uygulaması yayınlanacak ve bu sayede kontrolcü PC üzerinden de güncellenebilecek.

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Sony’nin uygulaması DualSense güncellemesi dışında ek ayar ve seçenekler de sunabilir. Sony’nin DualSense için PC uygulaması yayınlaması, geliştiricileri DualSense’i başka platformlarda destekleme konusunda teşvik edecektir.

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DualSense için resmi PC yazılım desteği geliyor