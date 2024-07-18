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    Dünyanın en büyük dövüş oyunu turnuvası Evo 2024 başlıyor

    Evo olarak bilinen Evolution Şampiyonası Serisi, şimdiye kadarki en büyük etkinliğine hazırlanıyor. Önde gelen dövüş oyunu turnuvası, 19 Temmuz – 21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
    Dünyanın en büyük dövüş oyunu turnuvası Evo 2024 başlıyor Tam Boyutta Gör
    Evolution Championship Series (EVO), dünyanın en önde gelen dövüş oyunları turnuva serisidir. Dünyanın dört bir yanından oyuncular, her yıl çeşitli popüler dövüş oyunlarında EVO dünya şampiyonlarını taçlandıran açık formatlı turnuvayı izlemek için bir araya geliyor.

    Evo 2024'te neler bekleniyor?

    Evo’nun ilk turnuvası 2002’de gerçekleşti. Çok oyunlu etkinlik çeşitli yayıncıların oyunlarını içeren dövüş oyunu topluluğunu bir araya getiriyor. Bu yıl yarışmaya 63 ülkeden 10.224 oyuncu kaydoldu. Sony, 2021 yılında turnuvayı satın alarak yeni bir sponsorluk başlatmıştı.

    Evo genel müdürü Rick Thiher, “Evo’nun büyümesi, etkinliğin her zaman övmesi gerektiğine inandığımız şeye, rekabet ruhuna ve otuz yılı aşkın süredir dövüş oyunlarını aktif olarak destekleyen topluluğa odaklanmamızdan kaynaklanıyor” dedi. Evo, 600.000 metrekarelik gösteri alanını turnuvanın üç günü boyunca açık tutacak. Bu büyük etkinliğe 60.000’den fazla kişinin katılımı bekleniyor.

    Bu yılki resmi Evo turnuva serisi sekiz oyundan oluşuyor ve genel katılım Evo 2024'ü şimdiye kadarki en büyük e-spor yarışması yapıyor. Oyunların listesi ve her turnuva için kayıtlı katılımcı sayısı şu şekilde:

    • Street Fighter 6 - 5265 katılımcı
    • Tekken 8 - 4646 katılımcı
    • Guilty Gear Strive - 2058 katılımcı
    • Granblue Fantasy Versus Rising - 1377 katılımcı
    • Street Fighter III: Third Strike - 1101 katılımcı
    • Gece Doğumu II Sys:Celes - 785 katılımcı
    • Mortal Kombat 1 - 645 katılımcı
    • The King Of Fighters XV - 375 katılımcı

    Her turnuvanın tam tabloları start.gg adresinde çevrimiçi olarak mevcut olacak ve her maç sonunda sonuçlar güncellenecek. Etkinliği Evo Twitch yayını üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Evo resmi Youtube kanalından da yayınları canlı olarak izleyebilirsiniz. Etkinlik bu yıl Las Vegas Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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