Dünyanın en büyük dövüş oyunu turnuvası Evo 2024 başlıyor

Tam Boyutta Gör Evolution Championship Series (EVO), dünyanın en önde gelen dövüş oyunları turnuva serisidir. Dünyanın dört bir yanından oyuncular, her yıl çeşitli popüler dövüş oyunlarında EVO dünya şampiyonlarını taçlandıran açık formatlı turnuvayı izlemek için bir araya geliyor.

Evo 2024'te neler bekleniyor?

Evo’nun ilk turnuvası 2002’de gerçekleşti. Çok oyunlu etkinlik çeşitli yayıncıların oyunlarını içeren dövüş oyunu topluluğunu bir araya getiriyor. Bu yıl yarışmaya 63 ülkeden 10.224 oyuncu kaydoldu. Sony, 2021 yılında turnuvayı satın alarak yeni bir sponsorluk başlatmıştı.

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Evo genel müdürü Rick Thiher, “Evo’nun büyümesi, etkinliğin her zaman övmesi gerektiğine inandığımız şeye, rekabet ruhuna ve otuz yılı aşkın süredir dövüş oyunlarını aktif olarak destekleyen topluluğa odaklanmamızdan kaynaklanıyor” dedi. Evo, 600.000 metrekarelik gösteri alanını turnuvanın üç günü boyunca açık tutacak. Bu büyük etkinliğe 60.000’den fazla kişinin katılımı bekleniyor.

Bu yılki resmi Evo turnuva serisi sekiz oyundan oluşuyor ve genel katılım Evo 2024'ü şimdiye kadarki en büyük e-spor yarışması yapıyor. Oyunların listesi ve her turnuva için kayıtlı katılımcı sayısı şu şekilde:

Street Fighter 6 - 5265 katılımcı

- 5265 katılımcı Tekken 8 - 4646 katılımcı

- 4646 katılımcı Guilty Gear Strive - 2058 katılımcı

- 2058 katılımcı Granblue Fantasy Versus Rising - 1377 katılımcı

- 1377 katılımcı Street Fighter III: Third Strike - 1101 katılımcı

- 1101 katılımcı Gece Doğumu II Sys:Celes - 785 katılımcı

- 785 katılımcı Mortal Kombat 1 - 645 katılımcı

- 645 katılımcı The King Of Fighters XV - 375 katılımcı

Her turnuvanın tam tabloları start.gg adresinde çevrimiçi olarak mevcut olacak ve her maç sonunda sonuçlar güncellenecek. Etkinliği Evo Twitch yayını üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Evo resmi Youtube kanalından da yayınları canlı olarak izleyebilirsiniz. Etkinlik bu yıl Las Vegas Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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Dünyanın en büyük dövüş oyunu turnuvası Evo 2024 başlıyor