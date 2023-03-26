Tam Boyutta Gör ViewSonic, hareket halinde yazmak veya çizmek için bir cihaz veya kalem tablet isteyen içerik üreticilere yönelik farklı boyutlarda (7 inç, 10 inç ve 12 inç) tablet serisini tanıttı. Bu kategorinin en taşınabilir modeli 12 inç ID1230 ve dünyanın en ince 12" çizim tableti olarak lanse ediliyor. İşte özellikleri:

ViewSonic, Xbox için tasarlanan ilk projektörlerini duyurdu 1 gün önce eklendi

Yeni pen tablet serisinin amiral gemisi ID1230, aktif ekrana sahip tek ürün. Adobe RGB renk gamının %90’una, NTC renk alanının %85’ine kadar stüdyo sınıfı renk performansını bir araya getiriyor. 600 gr. ağırlığıyla şu an piyasadaki en hafif 12 inç çizim tableti. Bu ve diğer iki model, eşsiz 8192 seviyeli basınç hassasiyetlerini destekleyen hassas sayıllaştırıcı kalemlerle birlikte geliyor. Birden çok kullanışlı kısayol için birkaç kısayol tuşu, USB-C bağlantı noktasına sahip. Bugünkü herhangi bir PC veya 4K monitörle de uyumlu.

ViewSonic, mimari modeller, 3D renderlar, görsel sanatlar, grafik tasarım gibi işler için tasarlanmış, amaca yönelik yeni taşınabilir ekranlar sunuyor. Yeni taşınabilir çizim tabletlerinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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Dünyanın en ince 12 inç çizim tableti tanıtıldı: İşte özellikleri