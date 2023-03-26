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    Dünyanın en ince 12 inç çizim tableti tanıtıldı: İşte özellikleri

    ViewSonic, içerik üreticiler için tasarlanmış yeni çizim tabletlerini tanıttı. Gelişmiş basınç hassasiyeti, çoklu kısayol tuşları ve USB-C desteği ile gelen tabletlerin detayları haberimizde.
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    ViewSonic 12 inç ince çizim tableti Tam Boyutta Gör
    ViewSonic, hareket halinde yazmak veya çizmek için bir cihaz veya kalem tablet isteyen içerik üreticilere yönelik farklı boyutlarda (7 inç, 10 inç ve 12 inç) tablet serisini tanıttı. Bu kategorinin en taşınabilir modeli 12 inç ID1230 ve dünyanın en ince 12" çizim tableti olarak lanse ediliyor. İşte özellikleri:

    Yeni pen tablet serisinin amiral gemisi ID1230, aktif ekrana sahip tek ürün. Adobe RGB renk gamının %90’una, NTC renk alanının %85’ine kadar stüdyo sınıfı renk performansını bir araya getiriyor. 600 gr. ağırlığıyla şu an piyasadaki en hafif 12 inç çizim tableti. Bu ve diğer iki model, eşsiz 8192 seviyeli basınç hassasiyetlerini destekleyen hassas sayıllaştırıcı kalemlerle birlikte geliyor. Birden çok kullanışlı kısayol için birkaç kısayol tuşu, USB-C bağlantı noktasına sahip. Bugünkü herhangi bir PC veya 4K monitörle de uyumlu.

    ViewSonic, mimari modeller, 3D renderlar, görsel sanatlar, grafik tasarım gibi işler için tasarlanmış, amaca yönelik yeni taşınabilir ekranlar sunuyor. Yeni taşınabilir çizim tabletlerinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 1 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 15 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Forumdan Konular

    telefon anakart yanarsa fotoğraflar gider mi kredi kartım çalındı harcama yapılmış ne yapmalıyım jetta tutulan modeli tek nokta enjeksiyon lpg şarjlı diş fırçası kaç saat şarj edilir

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