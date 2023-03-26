Dünyanın en ince 12 inç çizim tableti tanıtıldı: İşte özellikleri

Yeni pen tablet serisinin amiral gemisi ID1230, aktif ekrana sahip tek ürün. Adobe RGB renk gamının %90’una, NTC renk alanının %85’ine kadar stüdyo sınıfı renk performansını bir araya getiriyor. 600 gr. ağırlığıyla şu an piyasadaki en hafif 12 inç çizim tableti. Bu ve diğer iki model, eşsiz 8192 seviyeli basınç hassasiyetlerini destekleyen hassas sayıllaştırıcı kalemlerle birlikte geliyor. Birden çok kullanışlı kısayol için birkaç kısayol tuşu, USB-C bağlantı noktasına sahip. Bugünkü herhangi bir PC veya 4K monitörle de uyumlu.
ViewSonic, mimari modeller, 3D renderlar, görsel sanatlar, grafik tasarım gibi işler için tasarlanmış, amaca yönelik yeni taşınabilir ekranlar sunuyor. Yeni taşınabilir çizim tabletlerinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)