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    Dünyanın en verimli mobil işlemci çekirdeği ARM Cortex-A78 ile tanışın

    ARM Cortex-A78 farklı optimizasyonlar ile Cortex-A77’ye göre yüzde 50 daha iyi enerji verimliliği veya yüzde 20 daha iyi sürdürülebilir performans sunuyor.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Dünyanın en verimli mobil işlemci çekirdeği ARM Cortex-A78 ile tanışın
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    Mobil işlemci çekirdeği dendiğinde bugün pazarın tek bir hakimi var ve ARM’ın bileğini henüz kimse bükebilmiş değil. Firma pazarda tek olmasına rağmen gelişen teknolojilere uyum sağlamak adına sürekli yeni mimariler geliştiriyor. Bugün dünyanın en verimlisi olarak tanımladığı Cortex-A78 çekirdeğini duyurdu.

    ARM Cortex-A78 neler sunuyor?

    ARM Cortex-A78 çekirdeği aslında sürpriz olmadı zira bu yılın pek çok amiral gemisi modelinde gördüğümüz Cortex-A77 çekirdeğine bir güncelleme bekleniyordu. Cortex-A78 yine yılın sonlarına doğru ilk tasarımlarda karşımıza çıkacak ve 2021 yılının amiral gemilerinde yerini alacak.

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    Cortex-A78 çekirdeği yeni optimizasyonlar sayesinde Cortex-A77 çekirdeğine göre aynı enerji tüketiminde yüzde 20 daha iyi performans, aynı performans seviyesinde ise yüzde 50 daha iyi verimlilik sunuyor. Böylece çekirdek 1W sınırları içerisinde kalabiliyor.

    Komut setinin sıralamasını değiştirerek çekirdekten uç birimlere akışı daha optimal hale getiren yeni makro operasyon yani MoP birimleri toplamda 6 adet ve böylece daha iyi bant genişliği elde ediliyor. NEON işlem motoru 2 adet 128b hat kullanırken Seviye 1 ön bellek 32KB/64KB, Seviye 2 ön bellek 512KB ve Seviye 3 ön bellek 4MB kapasiteye kadar çıkabiliyor.

    ARM Cortex-A78 çekirdeği 5G teknolojileri baz alınarak tasarlanmış bir mimari. Yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sayesinde 5G uygulamalarının enerjiye aç yapısına bir de kendisi eklenmeyecek.

    Dünyanın en verimli mobil işlemci çekirdeği ARM Cortex-A78 ile tanışın
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    Cortex-A78 çekirdeğinin yanında Mali-G78 grafik birimi de tanıtıldı. 24 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen G78 birimi böylece G77 birimine göre yüzde 25 daha iyi grafik performansı sunuyor. Mali-G58 grafik birimi ise benzer bir performansı daha uygun fiyata sunacak. Mobil pazarda daha çok Qualcomm ve Apple’ın grafik birimleri hüküm sürdüğü için Mali grafik serisinin biraz daha dar bir çemberde kaldığını söyleyebiliriz.



    https://www.theverge.com/circuitbreaker/2020/5/26/21267893/arm-cortex-a78-mali-g78-cpu-gpu-designs-smartphones-2021-samsung-qualcomm-apple Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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