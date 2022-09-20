DxOMark CEO'su: Test puanları ve sıralamalar gerçek, satılık değil

DxOMark, akıllı telefonları, lensleri ve kameraları değerlendiren bağımsız bir kuruluş. DxOMark, kamera performansı gibi kullanıcıların bir akıllı telefonda en çok merak ettiği şeylere detaylı olarak yer veriyor ve fotoğraf, video ve genel bir puanlama yapıyor. Markalar, DxOMark tarafından verilen puanları çok önemsiyor ve kameralarının performans ve kalitesiyle övünmek için bu puanları kullanıyorlardı. Peki, markalar artık neden DxOMark’a test cihazı göndermiyor? Şirketin CEO’su Frederik Guichard, bu konuya açıklık getirdi.

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DxOMark, neden test cihazı almıyor?

DxOMark, “Xiaomi ve diğer üreticilerden daha az test cihazı gelmesinin nedeni, markalarla olan herhangi bir anlaşmazlık değil, üretici yeni çıkardığı modelin en üst sıralarda yer almayacağını düşündüğünden bize telefonları göndermiyor.” diyor. DxOMark, yalnızca en yüksek puanı alan akıllı telefonların kamera testi sıralamalarını yükseltebileceğini söylüyor. Ayrıca değerlendirme raporlarından elde edilen gelirin de oldukça yüksek olduğunu öğrenmiş olduk.

DxOMark: Puanlama yalnızca cihazın kalitesine bağlı

DxOMark, platformdaki herhangi bir puan ya da sıralamanın satılmadığını ve kendi laboratuvarlarında, kendi imkanlarıyla testlerin gerçekleştiğini belirtti. DxOMark’ta yayınlanan puanlar yalnızca ürünün kalitesine bağlı; bir akıllı telefon üreticinin DxOMark’ı seçip seçmemesiyle ilişkili değil. Kamera puanlama şirketi, marka göndermediğinden, Xiaomi 12S Ultra modelini kendi imkanlarıyla alıp test etmişti.

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