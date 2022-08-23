e-Devlet'ten en çok değiştirilen isimler belli oldu

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Daha önce 6 Aralık 2022'de sona ereceği açıklanan e-Devlet üzerinden isim ve soy isim değiştirme başvurusu özelliğinin süresi 24 Aralık 2022’te uzatıldı. Bugüne kadar kaç başvuru yapıldığı ve en çok değiştirilen isimler açıklandı.

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İsminde yazım hatası, imla hatası olan, genel ahlaka uygun olmayan veya gülünç olarak değerlendirilen isimler, mahkeme kararı aranmaksızın bir defaya mahsus olarak değiştirilebiliyor. Nüfus Müdürlükleri’ne gitmeye gerek kalmadan e-Devlet’ten başvuru yapılabiliyor. Aşağıdaki bağlantıdan başvuru yapabilirsiniz:

e-Devlet isim ve soy isim değişikliği başvurusu

Kaç kişi e-Devlet'ten adını ve soyadını değiştirdi?

Bugüne kadar 134 bin 818 kişi adını, 298 bin 670 kişi ise soyadını değiştirdi. En çok değişiklik yapan şehir, 80 bine yakın değişik ile İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Bursa, takip etti.

e-Devlet'ten en çok değiştirilen ad ve soyadlar neler?

Vatandaşlar en çok "Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet" isimlerini değiştirdi. Soyad değişikliğinde ise "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman" soyadları ilk sıralarda yer aldı.

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