EA, Titanfall ve Apex Legends evreninde geçen tek oyunculu oyununu iptal etti

Tam Boyutta Gör Ekonomi oyun dünyasını da vurdu. Electronic Arts bir süre önce yaptığı açıklamada henüz duyurulmamış olan Apex Legends ve Titanfall evrenlerine dayanan tek oyunculu bir oyununu iptal ettiğini bildirdi.

Son derece popüler Apex Legends battle royale oyununun ve aynı evrende geçen Titanfall serisinin hayranları birkaç yıldır serinin tek oyunculu bir oyun ile birleştirilmesini bekliyordu. Bloomberg'e göre bu oyun, yaklaşık 50 kişilik bir ekibin üzerinde çalıştığı EA stüdyosu Respawn Entertainment'ta geliştiriliyordu fakat proje iptal edildi.

Ayrıca kod adı Titanfall Legends olan bu projenin, Ocak 2022'de şirketten ayrılana kadar kreatif direktör Mohammad Alavi tarafından yönetildiği de bildirildi. Mohammad Alavi, Titanfall, Apex Legends ile ikonik 'No Russian' ve 'All Ghillied Up' Call of Duty görevlerinin tasarımında yer almıştı. Öte yandan projede çalışan 50 kişilik ekibin de akıbeti şimdilik belirsiz. Eğer şirket içinde uygun bir pozisyon yoksa bu kişiler ile yollar ayrılacak.

Tek oyunculu Titanfall Legends’in iptali EA Games tarafındaki tek kötü haber de değil. Şirket aynı zamanda Apex Legends Mobile ve Battlefield Mobile'ın iptal ettiğini duyurmuştu. Mobil oyun stüdyosu Industrial Toys da kapatılırken Star Wars Jedi: Survivor'ın birkaç hafta ertelendiği açıklanmıştı.

