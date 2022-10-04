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    Microsoft, Edge tarayıcısında Cloudflare'in yerleşik VPN hizmetini test ediyor

    Yazılım devi Microsoft, Edge Secure VPN hizmetini Edge tarayıcısında test etmeye başladı. Sistem Cloudflare platformunu destekliyor.                             
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    Edge tarayıcısında Cloudflare'in VPN hizmeti test ediliyor
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    Microsoft'un Edge tarayıcısında testlerine başladığı Edge Secure VPN hizmetinin, Cloudflare platformunu desteklediği ve çeşitli modlarda çalıştığı bildirildi.

    Edge Canary sürümünde Ayarlar > Gizlilik seçenekleri altındaki özelliğe şu anda yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı erişebiliyor. Yerleşik VPN hizmetinin, kullanıcının IP adresini maskelediği, trafiği şifrelediği ve güvenliği sağladığı belirtilmiş. Ancak belirli bir ülke seçmek henüz mümkün değil ve trafik miktarı ayda 1 GB ile sınırlı.

    1GB üzeri trafik ücretli olacak

    Microsoft Edge Secure varsayılan olarak etkin. Ancak ayarlara ve koşullara bağlı olarak kullanılıyor. Açık bir Wi-Fi ağı üzerinden çalışırken veya güvenli olmayan bir ağa erişirken tüm tarayıcı bağlantıları için kullanılabilir.

    Edge tarayıcısında Cloudflare'in VPN hizmeti test ediliyor
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    Kullanılabilir seçenekler, adından da anlaşılacağı gibi, istisnasız tüm sitelerden veya yalnızca bazılarından veri aktarabileceğiniz "Tüm Siteler" ve "Seçili Siteler" şeklinde olacak. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ve aylık 1GB'ın üzerindeki trafiğin ne kadara mal olacağı ise henüz belli değil.

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