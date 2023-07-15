Edifier HECATE GX05 oyuncu kulaklığı fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor

Edifier HECATE GX05 özellikleri ve fiyatı
Edifier HECATE GX05 oyuncu kulaklığı fütüristik tasarımlı bir kutu ile geliyor. Benzersiz üçgen tasarım bakır alaşım ile desteklenmiş. 3 kenarın iki tanesinde kulaklıklar yer alırken çerçeve ise RGB aydınlatma ile donatılmış.
10mm titanyum kaplamalı geniş bant sürücüler kullanan kulaklık 40kHz frekanslara ulaşabiliyor ve detaylı ses üretimi yapıyor. Oyuncular için 15ms gecikme süresi ise sektörde dikkat çekici. Bu süreler 2.4G adaptör ile elde ediliyor. Diğer taraftan Bluetooth bağlantısı da mevcut.
LHDC 5.0 kodek 96kHz/24bit şifre çözme sunarken Hi Res AUDIO kablosuz olarak da elde edilebiliyor. Bunca özelliğin yanında kulaklıkta sadece yazılım tabanlı gürültü engelleme yer alıyor. 4.5 saat kullanılabilen ürün kutusu ile 16 saate kadar çıkabiliyor. Edifier HECATE GX05 için 112$ civarında fiyat etiketi mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)