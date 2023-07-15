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    Edifier HECATE GX05 oyuncu kulaklığı fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor

    Edifier HECATE GX05 tam kablosuz kulaklık modeli fütüristik tasarım, 15ms gecikme süresi, RGB aydınlatmalı kutu, yazılımsal gürültü engelleme gibi özelliklerle geliyor.
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    Edifier HECATE GX05 Tam Boyutta Gör
    Edifier HECATE GX05 tam kablosuz kulaklık modeli fütüristik tasarımın yanı sıra RGB aydınlatma ve 15ms civarında gecikme süresi ile oyuncuların dikkatini çekmeye çalışıyor ancak önemli bir eksiği var.

    Edifier HECATE GX05 özellikleri ve fiyatı

    Edifier HECATE GX05 oyuncu kulaklığı fütüristik tasarımlı bir kutu ile geliyor. Benzersiz üçgen tasarım bakır alaşım ile desteklenmiş. 3 kenarın iki tanesinde kulaklıklar yer alırken çerçeve ise RGB aydınlatma ile donatılmış.

    10mm titanyum kaplamalı geniş bant sürücüler kullanan kulaklık 40kHz frekanslara ulaşabiliyor ve detaylı ses üretimi yapıyor. Oyuncular için 15ms gecikme süresi ise sektörde dikkat çekici. Bu süreler 2.4G adaptör ile elde ediliyor. Diğer taraftan Bluetooth bağlantısı da mevcut.

    LHDC 5.0 kodek 96kHz/24bit şifre çözme sunarken Hi Res AUDIO kablosuz olarak da elde edilebiliyor. Bunca özelliğin yanında kulaklıkta sadece yazılım tabanlı gürültü engelleme yer alıyor. 4.5 saat kullanılabilen ürün kutusu ile 16 saate kadar çıkabiliyor. Edifier HECATE GX05 için 112$ civarında fiyat etiketi mevcut.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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