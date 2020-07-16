eFootball PES 2022'nin yeni oyun motorunu gösteren video yayınlandı

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PES serisinin yapımcısı Konami, radikal bir karar alarak bu sene yeni bir oyun çıkarmak yerine eFootball PES 20’yi güncellemeyi tercih etti. Firma, 2022’de çıkaracağı oyuna daha ciddi vakit kayırmak için böyle bir tercihte bulunmuştu. Şimdi de PES 2022 tanıtıldı ve kısa bir video paylaşıldı.

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eFootball PES 2022 ile oyun motoru değişiyor. Fox Engine oyun motoru bırakılıyor ve Unreal Engine 5 oyun motoruna geçiş yapılıyor. Tanıtım videosunda Messi gösteriliyor. Suratı gerçekçi bir şekilde modellenmiş. Formasındaki dikiş detayları dahi uğraşılmış.

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Videonun açıklama kısmında PES 2022’de MyClub ve Master League modlarının da yenileneceği belirtiliyor. PES 2022, yeni oyun motoruyla ve oyun modlarıyla birlikte PES serisi baştan aşağı kabuk değiştirecek. PES 2022, yeni nesil konsollara ve PC için 2021 yılının sonuna doğru çıkış yapacak.

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