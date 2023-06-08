Ekran kartı pazarı serbest düşüşte: AMD için çanlar çalıyor

Ekran kartı satışları düşüşte
Jon Peddie Research'e göre, ayrık masaüstü ekran kartlarının (AIB) birim sevkiyatları bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 ve 2022'nin ilk çeyreğine göre yüzde 38,2 azaldı. Yılın ilerleyen dönemlerinde yaşanacak herhangi bir toparlanma, AMD ve Nvidia'nın yakın zamanda piyasaya sürdüğü ana akım ekran kartlarına bağlı olacak gibi duruyor.
Öte yandan Nvidia, sevkiyatlarda yüzde 15,2'lik bir düşüşle çeyrekten çeyreğe en büyük düşüşü yaşarken AMD ise yüzde 7,5'lik bir düşüş yaşadı. Rakamlar, tüketicilerin artık 2021'deki gibi donanımlarını yükseltmek için acele etmediğini gösteriyor. Analistler ayrıca bu gerilemeyi işten çıkarmalara ve yaklaşan resesyon korkusuyla bağlantılı olan enflasyon endişesine bağlıyor.
AMD, pazar payının yarısı kaybetti
Nvidia ve AMD en yeni orta sınıf ekran kartlarını geçen ay piyasaya sürmüş ve hem eleştirmenlerden hem de tüketicilerden genel olarak ılık bir tepki almıştı. RTX 4060 ve 4060 Ti, fiyatları ve sunduklarıyla tepki gördü. AMD ise RX 7600'ü çok daha ucuza sunmuş olsa da tüketiciyi harekete geçirecek performans farkını veremedi.
İleriye bakıldığında, diğer analistler bu yılın dördüncü çeyreğinin tüm PC donanımları için bir iyileşme göstermesini ve 2024 boyunca pazarın büyümesine yol açmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi