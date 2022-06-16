Oyunculara güzel haber: Ekran kartı fiyatları MSRP'nin altına düşüyor

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Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektörü, kripto paraların hızlı bir şekilde değer kaybetmesinden sonra hızlı bir şekilde düzelmeye başlıyor. Bilindiği üzere popüler kripto para birimleri Bitcoin ve Ethereum, yalnızca bir haftada yüzde 30 ila 40 arasında değer kaybetti. Yaşanan değer kaybı sonucunda madenciliği yeteri kadar karlı görmeyen kullanıcılar ekran kartlarını artık satışa sunmaya başladı.

Ekran kartı satın almak kolaylaşacak

Tom's Hardware'nin haberine göre madenciler tarafından satılacak kullanılmış kartlar, oyunculara yeni ekran kartı almak için daha fazla seçenek sunarken, halihazırda elinde fazladan RTX 30 ve Radeon RX 6000 bulunan üretim ortakları için büyük bir sorun oluşturuyor.

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Ekran kartlarının günümüz itibari ile MSRP fiyatlarına veya daha altına düştüğünü gösteren yeni bir pazar analizi paylaşan Tom's Hardware, giderek daha fazla modelin erişelebilir bir fiyata geldiğini söylüyor. Listeye bakıldığında Nvidia'nın üst orta seviye RTX 30 modelleri baskıya dirense de, ikinci el pazarında hızlı bir düşüş yaşıyor.

İkinci el pazarı doluyor

Bununla birlikte perakende ekran kartı fiyatlarında AMD Redeon RX 6000 serisinin zaten MSRP fiyatlarına satılmasından kaynaklı iki haftada ortalama yüzde 2'lik düşüş görülürken, ikinci el eBay pazarında ise ortalama yüzde 10'luk bir gerileme yaşandı. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda daha fazla kartın pazara girmesi ile düşüş eğiliminin devam edeceğini söyleyebiliriz.

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Ayrıca eBay'in ikinci el pazarında bazı ilginç durumlarda söz konusu. Çeşitli kullanıcıların bir kutuda altı adet RTX 3080 ekran kartını yalnızca 2500 dolara sattığı bildirilirken, benzer durumların önümüzdeki haftalarda daha da artması bekleniyor.

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