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    Ekran kartı satışları son 20 yılın dibini gördü: Nvidia uçuyor AMD çakılıyor

    Pandemide şahlanan tüketici taleplerin söndüğü ve kripto para madenciliğinin bitme noktasına geldiği günümüzde ekran kartı satışları son 20 yılın en düşük seviyesini gördü.
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    Ekran kartı satışlarında alarm: Sektör dibi gördü, Nvidia uçuyor Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminde bazı insanları evlerinde daha keyifli vakit geçirmek için PC donanımlarına adeta saldırdı ve bu alanda talep patlaması yaşandı. Ekran kartları da bu talepten elbette etkilendi. Aynı zamanda bu dönemlerde kripto para madenciliği de zirveyi gördü ve bu sektör ekran kartlarının büyük bir kısmını kendisine çekti. Ancak şimdi bolluk dönemi bitti ve sektöre ait son veriler son 20 yılın en kötü sonucuyla karşılaştığımızı gösteriyor.

    Satışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde

    Ekran kartı satışlarında alarm: Sektör dibi gördü, Nvidia uçuyor Tam Boyutta Gör
    Jon Peddie Research'ün verilerine göre, ayrık ekran kartı sevkiyatları 2022 yılının üçüncü çeyreğinde son 20 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Sektör, masaüstü PC'ler için yaklaşık 6,9 milyon adet ekran kartı sevk etti. AMD, Intel ve Nvidia’nın toplam masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için JPR verilerine göre yıldan yıla yüzde 42 düşüşle yaklaşık 14 milyon ayrık ekran kartı sevk ettiği bildiriliyor. Bu arada, entegre GPU'ların sevkiyatı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık 61,5 milyon birimi buldu.
    Ekran kartı satışlarında alarm: Sektör dibi gördü, Nvidia uçuyor Tam Boyutta Gör
    Aslında, 6,9 milyon masaüstü ekran kartı satışı en azından 2005'in üçüncü çeyreğinden bu yana sevk edilen en düşük miktara tekabül ediyor. Öte yandan sektör genel olarak kaybetse de kazanan isimler de var. Masaüstü bilgisayarlar için ekran kartı satışı yıldan yıla yüzde 31,9 düşse de Nvidia sadece liderliğini korumayı başarmakla kalmadı, aynı zamanda şimdiye kadarki en yüksek pazar payı olan yüzde 86’lık paya ulaştı. Buna karşın, AMD'nin payı yaklaşık yüzde 10'a düşerek son birkaç on yılın en düşük pazar payına ulaştı. Intel'e gelince, yalnızca bir çeyrekte masaüstü ekran kartı pazar payını yüzde 4 artırarak fena olmayan bir başarı elde etti.

    Yine de, 2000'lerin başına kıyasla günümüzde masaüstü ekran kartı satışlarında sürekli düşüş devam ediyor. 2000'lerin başında çok fazla dizüstü bilgisayar satılmadığı için tüketicilerin ana odağı ayrık ekran kartlarıydı. Her ne kadar durum vahim olsa da GeForce RTX 40 serisi ve Radeon RX 7000 serisi ile sektör dördüncü çeyrekte muhtemelen biraz toparlanacaktır.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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