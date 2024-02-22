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    Anlık Bildirim

    Ekranlı HomePod doğrulanmış olabilir: A15 Bionic ve dahası

    Geçtiğimiz yıldan bu yana söylentiler ile karşımıza çıkan ekranlı HomePod TvOS 17.4 kodlarında ortaya çıktı. Yeni cihaz, 7 inç ekran, A15 Bionic ve daha fazlasıyla geliyor olabilir.
    Ekranlı HomePod doğrulanmış olabilir: A15 Bionic ve dahası Tam Boyutta Gör
    Üçüncü nesil Apple HomePod için uzun süredir bekleyiş sürüyor. Hatırlayanlar olacaktır, şirketin daha önce iPad benzeri akıllı ekranlar üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Şimdi ise bu iddialar doğrulanmış olabilir. 7 inç ekranlı HomePod, tvOS 17.4'ün geliştirici sürümünde görünmeye başladı.

    Üçüncü nesil Apple HomePod doğrulanmış olabilir

    Geriye dönecek olursak ilk olarak 2018 yılında tanıtılan Apple HomePod, döneminin en yetenekli ev cihazlarından biriydi. Sonrasında, daha küçük ve uygun fiyatlı HomePod Mini ve ikinci nesil HomePod ile karşılaştık. 2021 yılında ise Mark Gurman, bir sonraki model özelinde Apple TV, kamera ve HomePod işlevselliğini birleştiren iPad benzeri bir akıllı ekrana işaret etmişti.

    Şimdi tvOS 17.4 geliştirici beta 3 sürümünde, bu bilgileri destekleyen A15 Bionic işlemcili bir cihaz keşfedildi. Aktarıldığı kadarıyla henüz tanıtılmayan ve "Z314" kod adına sahip cihaz, hem Apple TV hem de HomePod'ların etkin bir şekilde kullandığı tvOS'u çalıştırabiliyor. Ancak HomePod versiyonu, ekran eksikliği nedeniyle bir kullanıcı arayüzü içermeyecek şekilde tasarlanmış. Dolayısıyla hem ekranlı hem de ekransız bir modelle karşılaşabiliriz.

    HomePod, üzerinde bulunan ekran sayesinde kullanıcılarına daha işlevsel bir deneyim sunacak. Böylece görsel kontrollerin yanı sıra, medya oynatma, akıllı ev sistemleri ve FaceTime'a destek sunabilir.  Daha önce de belirttiğimiz cihazın 7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olması bekleniyor. Ancak bu panelin detayları netleşmedi. Ayrıca Apple TvOS kodlarında, cihazın üretim versiyonlarının test edildiği beliritliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 20 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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