Ekranlı HomePod doğrulanmış olabilir: A15 Bionic ve dahası

Üçüncü nesil Apple HomePod doğrulanmış olabilir
Geriye dönecek olursak ilk olarak 2018 yılında tanıtılan Apple HomePod, döneminin en yetenekli ev cihazlarından biriydi. Sonrasında, daha küçük ve uygun fiyatlı HomePod Mini ve ikinci nesil HomePod ile karşılaştık. 2021 yılında ise Mark Gurman, bir sonraki model özelinde Apple TV, kamera ve HomePod işlevselliğini birleştiren iPad benzeri bir akıllı ekrana işaret etmişti.
Şimdi tvOS 17.4 geliştirici beta 3 sürümünde, bu bilgileri destekleyen A15 Bionic işlemcili bir cihaz keşfedildi. Aktarıldığı kadarıyla henüz tanıtılmayan ve "Z314" kod adına sahip cihaz, hem Apple TV hem de HomePod'ların etkin bir şekilde kullandığı tvOS'u çalıştırabiliyor. Ancak HomePod versiyonu, ekran eksikliği nedeniyle bir kullanıcı arayüzü içermeyecek şekilde tasarlanmış. Dolayısıyla hem ekranlı hem de ekransız bir modelle karşılaşabiliriz.
HomePod, üzerinde bulunan ekran sayesinde kullanıcılarına daha işlevsel bir deneyim sunacak. Böylece görsel kontrollerin yanı sıra, medya oynatma, akıllı ev sistemleri ve FaceTime'a destek sunabilir. Daha önce de belirttiğimiz cihazın 7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olması bekleniyor. Ancak bu panelin detayları netleşmedi. Ayrıca Apple TvOS kodlarında, cihazın üretim versiyonlarının test edildiği beliritliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.