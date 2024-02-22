Ekranlı HomePod doğrulanmış olabilir: A15 Bionic ve dahası

Tam Boyutta Gör Üçüncü nesil Apple HomePod için uzun süredir bekleyiş sürüyor. Hatırlayanlar olacaktır, şirketin daha önce iPad benzeri akıllı ekranlar üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Şimdi ise bu iddialar doğrulanmış olabilir. 7 inç ekranlı HomePod, tvOS 17.4'ün geliştirici sürümünde görünmeye başladı.

Üçüncü nesil Apple HomePod doğrulanmış olabilir

Geriye dönecek olursak ilk olarak 2018 yılında tanıtılan Apple HomePod, döneminin en yetenekli ev cihazlarından biriydi. Sonrasında, daha küçük ve uygun fiyatlı HomePod Mini ve ikinci nesil HomePod ile karşılaştık. 2021 yılında ise Mark Gurman, bir sonraki model özelinde Apple TV, kamera ve HomePod işlevselliğini birleştiren iPad benzeri bir akıllı ekrana işaret etmişti.

Şimdi tvOS 17.4 geliştirici beta 3 sürümünde, bu bilgileri destekleyen A15 Bionic işlemcili bir cihaz keşfedildi. Aktarıldığı kadarıyla henüz tanıtılmayan ve "Z314" kod adına sahip cihaz, hem Apple TV hem de HomePod'ların etkin bir şekilde kullandığı tvOS'u çalıştırabiliyor. Ancak HomePod versiyonu, ekran eksikliği nedeniyle bir kullanıcı arayüzü içermeyecek şekilde tasarlanmış. Dolayısıyla hem ekranlı hem de ekransız bir modelle karşılaşabiliriz.

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HomePod, üzerinde bulunan ekran sayesinde kullanıcılarına daha işlevsel bir deneyim sunacak. Böylece görsel kontrollerin yanı sıra, medya oynatma, akıllı ev sistemleri ve FaceTime'a destek sunabilir. Daha önce de belirttiğimiz cihazın 7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olması bekleniyor. Ancak bu panelin detayları netleşmedi. Ayrıca Apple TvOS kodlarında, cihazın üretim versiyonlarının test edildiği beliritliyor.

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