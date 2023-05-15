Ekşi Sözlük’ün yeni adresi de erişime engellendi! Ekşi Sözlük açıklama yaptı

'eksisozluk42' erişime engellendi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 14 Mayıs 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-237305 sayılı kararıyla Ekşi Sözlük (eksisozluk42.com), tekrardan erişime engellendi. Ekşi Sözlük, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yayınladı:
“Tarafımıza tebliğ edilmese de BTK’nın 14 Mayıs 2023 tarihli kararıyla erişim engellemesi ile karşı karşıya kaldığımızı gördük. Tüm kararlara olduğu gibi bu karara da itiraz edeceğiz ve mücadelemizi hukuk nezdinde sürdürmeye devam edeceğiz. Düşüncesini paylaşmak ve farklı düşünceleri okumak isteyen tüm kullanıcılarım için alan yaratmak için elimizden geleni yapacağız.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.