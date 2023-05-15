Ekşi Sözlük’ün yeni adresi de erişime engellendi! Ekşi Sözlük açıklama yaptı

Tam Boyutta Gör Ekşi Sözlük, bundan yaklaşık üç ay önce 21 Şubat 2023 tarihinde erişime engellenmişti. Sözlük yetkilileri gereli yasal itirazlarını yaparken site, “eksisozluk2023” alanıyla tekrardan yayına alınmıştı. Ancak 13 Mayıs tarihinde alınan bir kararla bu alan adına erişim engellenmişti. Site yönetimi, bu kararın ardından “eksisozluk42.com” alan adıyla tekrardan yayına alınmıştı ve şimdi bu adres de erişime engellendi.

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'eksisozluk42' erişime engellendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 14 Mayıs 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-237305 sayılı kararıyla Ekşi Sözlük (eksisozluk42.com), tekrardan erişime engellendi. Ekşi Sözlük, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yayınladı:

“Tarafımıza tebliğ edilmese de BTK’nın 14 Mayıs 2023 tarihli kararıyla erişim engellemesi ile karşı karşıya kaldığımızı gördük. Tüm kararlara olduğu gibi bu karara da itiraz edeceğiz ve mücadelemizi hukuk nezdinde sürdürmeye devam edeceğiz. Düşüncesini paylaşmak ve farklı düşünceleri okumak isteyen tüm kullanıcılarım için alan yaratmak için elimizden geleni yapacağız.”

Ekşi Sözlük yönetimi, eksisozluk42 adresinin trafiğini “eksisozluk1923.com” adresine yönlendirilmiş durumda. Ancak mevcut adımlar göz önüne alındığında BTK’nın bu adrese de erişim engelleme kararı getirmesi muhtemel. Eğer bir erişim sorunu yaşamak istemiyorsanız VPN kullanabilirsiniz.

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Ekşi Sözlük’ün yeni adresi de erişime engellendi