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    Lichee Pocket 4A el konsolu RISC-V işlemcisi ile geliyor

    Lichee Pocket 4A adındaki Çinli retro el konsolu, RISC-V mimarisi tabanlı işlemci sayesinde son derece modern özelliklere ve yapay zekâ desteğine kavuşuyor.     
    Lichee Pocket 4A Tam Boyutta Gör
    Retro konsollar piyasaya çıktığı ilk günden bu yana oldukça gelişti. Sabit sayılı oyun paketlerinin yerini farklı retro konsolların emülatörlerini çalıştırabildiğiniz gelişmiş konsollar aldı. Artık RISC-V işlemciler de görmeye başladık.

    Lichee Pocket 4A neler sunuyor?

    Retro el konsollarında genelde ARM tabanlı kontrolcü veya yonga setleri kullanılıyordu. Lichee Pocket 4A el konsolu ise Çin menşeli bir RISC-V işlemcisi kullanıyor. T-Head TH1520 işlemcisi açık kaynak geliştirilmiş 4 adet XuanTie C910 çekirdeği, IMG BXM-4-64 grafik birimi ve 4 TOPS kapasiteli yapay zekâ birimi ile geliyor.

    7 inçlik dokunmatik ekranı olan konsolun Joy-Con tarzında çıkarılabilir joystick parçaları mevcut. 16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 128GB eMMC bellek seçenekleri yer alıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GbE, miniHDMI, USB Tip-C gibi dikkat çekici bağlantılar sunuyor.

    Debian Linux ve Android çalıştırabilen konsol 5MP kamerası ile görüntülü sohbetlere de uygun. Yakın zamanda piyasada olacak konsolun geliştiricileri RISC-V tabanlı dizüstü, tablet, e-kitap okuyucu gibi cihazlar da satıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    topun havası nasıl indirilir saat yarım ne demek eski tip telefon prizi internet bağlantısı masumiyet filmi sonu ne yazık ki biçim şu anda desteklenmediğinden

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