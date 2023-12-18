Lichee Pocket 4A el konsolu RISC-V işlemcisi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Retro konsollar piyasaya çıktığı ilk günden bu yana oldukça gelişti. Sabit sayılı oyun paketlerinin yerini farklı retro konsolların emülatörlerini çalıştırabildiğiniz gelişmiş konsollar aldı. Artık RISC-V işlemciler de görmeye başladık.

Lichee Pocket 4A neler sunuyor?

Retro el konsollarında genelde ARM tabanlı kontrolcü veya yonga setleri kullanılıyordu. Lichee Pocket 4A el konsolu ise Çin menşeli bir RISC-V işlemcisi kullanıyor. T-Head TH1520 işlemcisi açık kaynak geliştirilmiş 4 adet XuanTie C910 çekirdeği, IMG BXM-4-64 grafik birimi ve 4 TOPS kapasiteli yapay zekâ birimi ile geliyor.

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7 inçlik dokunmatik ekranı olan konsolun Joy-Con tarzında çıkarılabilir joystick parçaları mevcut. 16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 128GB eMMC bellek seçenekleri yer alıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GbE, miniHDMI, USB Tip-C gibi dikkat çekici bağlantılar sunuyor.

Debian Linux ve Android çalıştırabilen konsol 5MP kamerası ile görüntülü sohbetlere de uygun. Yakın zamanda piyasada olacak konsolun geliştiricileri RISC-V tabanlı dizüstü, tablet, e-kitap okuyucu gibi cihazlar da satıyor.

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