Lichee Pocket 4A el konsolu RISC-V işlemcisi ile geliyor

Lichee Pocket 4A neler sunuyor?
Retro el konsollarında genelde ARM tabanlı kontrolcü veya yonga setleri kullanılıyordu. Lichee Pocket 4A el konsolu ise Çin menşeli bir RISC-V işlemcisi kullanıyor. T-Head TH1520 işlemcisi açık kaynak geliştirilmiş 4 adet XuanTie C910 çekirdeği, IMG BXM-4-64 grafik birimi ve 4 TOPS kapasiteli yapay zekâ birimi ile geliyor.
7 inçlik dokunmatik ekranı olan konsolun Joy-Con tarzında çıkarılabilir joystick parçaları mevcut. 16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 128GB eMMC bellek seçenekleri yer alıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GbE, miniHDMI, USB Tip-C gibi dikkat çekici bağlantılar sunuyor.
Debian Linux ve Android çalıştırabilen konsol 5MP kamerası ile görüntülü sohbetlere de uygun. Yakın zamanda piyasada olacak konsolun geliştiricileri RISC-V tabanlı dizüstü, tablet, e-kitap okuyucu gibi cihazlar da satıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.