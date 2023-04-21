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    Güney Kore’den batarya teknolojilerine dev yatırım

    Elektrikli otomobillerin giderek yaygınlaşması batarya teknolojileri alanında önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Güney Kore, bu alanda geri kalmamak için dev yatırımlar hazırlıyor.
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    Güney Kore’den batarya teknolojilerine dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce yapılan açıklamada, Güney Kore hükümeti ve önde gelen batarya şirketlerinin katı hal bataryaları da dahil olmak üzere gelişmiş batarya teknolojileri geliştirmek için 2030 yılına kadar ortaklaşa 20 trilyon won (15.1 milyar dolar) yatırım yapmayı planladıkları duyuruldu.

    Batarya teknolojileri kritik öneme sahip

    Güney Kore Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ortak yatırım Güney Kore'nin katı hal bataryalarının ticari üretimine diğerlerinden önce başlamasına olanak tanıyacak" denildi. Güney Kore dünyanın en büyük beş elektrikli araç batarya üreticisinden üçüne ev sahipliği yapıyor: LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On. Bu üçlü birlikte küresel elektrikli araç batarya pazarının dörtte birinden fazlasını kontrol ediyor ve Tesla, Volkswagen ve Ford gibi büyük otomobil üreticilerine tedarik sağlıyor.

    LG, Samsung ve SK On, alınan kararlara göre Güney Kore’de üretim inovasyon merkezleri olarak hizmet edecek pilot üretim tesisleri kuracak. Bu tesisler, denizaşırı üretim tesislerinde seri üretime geçmeden önce katı hal bataryaları, silindirik 4680 hücreli bataryalar ve kobalt içermeyen bataryalar gibi gelişmiş ürünleri test etmek ve üretmek için kullanılacak. Batarya teknolojileri alanındaki gelişim hayli önemli zira bu alandaki çoğu firma lityum-iyon bataryalara kıyasla daya uzun menzil sunan yüksek yoğunluklu yeni çözümler üzerinde çalışıyor.

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