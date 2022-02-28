Elektrik faturalarında KDV indirimi yapıldı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında elektrikte yeni düzenlemeleri duyurdu. Elektrik faturalarında KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü, ortalama tüketim sınırı da aylık 240 kilovata yükseltildi.” dedi.

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Kademeli tarife limiti günlük 8 kWh olacak

Elektrikte konut aboneliklerinde kademeli elektrik tarifesindeki günlük limit 1 Ocak itibarıyla 5 kWh olarak uygulanmaya başlamış, artan tepkilerden sonra Şubat ayında günlük 7 kWh’ye yükseltilmişti. Şimdi de Mart ayıyla birlikte kademeli elektrik limiti günlük 8 kWh olarak uygulanacak. Örneğin 30 günlük bir tarifede 240 kWh altındaki tüketimler düşük tarifeden, 240 kWh üstündeki tüketimler yüksek tarifeden ücretlendirilecek.

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Elektrikte KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8 indirildi