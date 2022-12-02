Elon Musk, affetmiyor! 32 milyon takipçili hesap askıya alındı

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Cuma günü Kanye West’in hesabını tekrar yasakladı. Twitter’ın şiddeti kışkırtmayı yasaklayan kurallarını ihlal eden ünlü rapçinin hesabı askıya alındı.

Elon Musk uyardı: Twitter'da takipçi sayınız düşebilir! 21 sa. önce eklendi

Kendini ifade özgürlüğü mutlakçısı olarak tanımlayan Musk, Ekim ayında şimdi Ye olarak tanınan rapçinin platforma gelişini memnuniyetle karşılamıştı.

Kanye West'in hesabı neden yasaklandı?

Twitter’da 32 milyonu aşkın takipçisi olan West’in hesabının Elon Musk’a gönderdiği kötüleyici fotoğraf yüzünden yasaklandığı düşünüldü. Ancak Musk, sonrasında yaptığı açıklamada durumun bir fotoğrafla ilgisi olmadığını söyledi ve Kanye West’in hesabının yasaklanmasıyla ayaklanan takipçilerinden birine “Elimden gelenin en iyisini yaptım ama şiddete teşvik yasağımızı yine ihlal etti. Hesap askıya alınacak.” dedi.

Twitter, bu haftanın başlarında Twitter 2.0 altında sağlıklı sohbetin süreceğini ve platformun politikalarından hiçbirini değiştirmediğini belirten bir blog gönderisi yayınladı. Ancak Twitter Blue aboneliğine mavi tik satın alımının eklenmesiyle birlikte hesap doğrulamayla ilgili politikalar değişti. Musk, ayrıca askıya alınan hesaplara genel af gelebileceğini söyledi. Musk, konuşma özgürlüğünü de sık sık dile getiriyor ancak Kanye West örneğinde olduğu gibi bazı paylaşımları affetmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Elon Musk, 32 milyon takipçili ünlü ismi yasakladı