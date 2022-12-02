Elon Musk, affetmiyor! 32 milyon takipçili hesap askıya alındı

Kendini ifade özgürlüğü mutlakçısı olarak tanımlayan Musk, Ekim ayında şimdi Ye olarak tanınan rapçinin platforma gelişini memnuniyetle karşılamıştı.
Kanye West'in hesabı neden yasaklandı?
Twitter’da 32 milyonu aşkın takipçisi olan West’in hesabının Elon Musk’a gönderdiği kötüleyici fotoğraf yüzünden yasaklandığı düşünüldü. Ancak Musk, sonrasında yaptığı açıklamada durumun bir fotoğrafla ilgisi olmadığını söyledi ve Kanye West’in hesabının yasaklanmasıyla ayaklanan takipçilerinden birine “Elimden gelenin en iyisini yaptım ama şiddete teşvik yasağımızı yine ihlal etti. Hesap askıya alınacak.” dedi.
Twitter, bu haftanın başlarında Twitter 2.0 altında sağlıklı sohbetin süreceğini ve platformun politikalarından hiçbirini değiştirmediğini belirten bir blog gönderisi yayınladı. Ancak Twitter Blue aboneliğine mavi tik satın alımının eklenmesiyle birlikte hesap doğrulamayla ilgili politikalar değişti. Musk, ayrıca askıya alınan hesaplara genel af gelebileceğini söyledi. Musk, konuşma özgürlüğünü de sık sık dile getiriyor ancak Kanye West örneğinde olduğu gibi bazı paylaşımları affetmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam