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    Elon Musk, affetmiyor! 32 milyon takipçili hesap askıya alındı

    Elon Musk, Twitter’ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ünlü rapçinin hesabını askıya aldı. 32 milyon takipçili Kanye West, sosyal medya platformundan anında uzaklaştırıldı.
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    elon musk kanye west twitter Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Cuma günü Kanye West’in hesabını tekrar yasakladı. Twitter’ın şiddeti kışkırtmayı yasaklayan kurallarını ihlal eden ünlü rapçinin hesabı askıya alındı.

    Kendini ifade özgürlüğü mutlakçısı olarak tanımlayan Musk, Ekim ayında şimdi Ye olarak tanınan rapçinin platforma gelişini memnuniyetle karşılamıştı.

    Kanye West'in hesabı neden yasaklandı?

    Twitter’da 32 milyonu aşkın takipçisi olan West’in hesabının Elon Musk’a gönderdiği kötüleyici fotoğraf yüzünden yasaklandığı düşünüldü. Ancak Musk, sonrasında yaptığı açıklamada durumun bir fotoğrafla ilgisi olmadığını söyledi ve Kanye West’in hesabının yasaklanmasıyla ayaklanan takipçilerinden birine “Elimden gelenin en iyisini yaptım ama şiddete teşvik yasağımızı yine ihlal etti. Hesap askıya alınacak.” dedi.

    Twitter, bu haftanın başlarında Twitter 2.0 altında sağlıklı sohbetin süreceğini ve platformun politikalarından hiçbirini değiştirmediğini belirten bir blog gönderisi yayınladı. Ancak Twitter Blue aboneliğine mavi tik satın alımının eklenmesiyle birlikte hesap doğrulamayla ilgili politikalar değişti. Musk, ayrıca askıya alınan hesaplara genel af gelebileceğini söyledi. Musk, konuşma özgürlüğünü de sık sık dile getiriyor ancak Kanye West örneğinde olduğu gibi bazı paylaşımları affetmiyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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