Elon Musk uyardı: Twitter'da takipçi sayınız düşebilir

Tam Boyutta Gör Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda dikkat çeken değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Twitter satın alımından bu yana platformda bulunan sahte ve bot hesaplara vurgu yapan ünlü milyarder, bu hesapların kaldırılması konusunda büyük temizliğin başladığını duyurdu.

Twitter'da bot hesaplar temizleniyor

Bu konuda resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Twitter şu anda pek çok spam/dolandırıcılık hesabını temizliyor, bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." uyarısında bulundu. Gerçekleştirilen temizliğin ise henüz detayları bilinmiyor ancak Musk’ın gelecekte daha fazla bilgi paylaşacağını söyleyebiliriz.

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Ayrıca Musk'ın yeni paylaşımının ardından kendi takipçi sayısında da 100 binlik bir düşüş yaşandı. Ünlü milyarderin şu anda 119.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Twitter'da hem geri dönen hem de yasaklanan kullanıcı sayısında büyük bir değişim yaşanıyor. Zira geçtiğimiz günlerde platformda askıya alınan hesapların geri dönmesine yönelik bir anket düzenleyen Musk, anketin olumlu sonuçlanmasının ardından yasaklanan binlerce hesabın platforma geri döneceğini duyurmuştu.

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