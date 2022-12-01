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    Anlık Bildirim

    Elon Musk uyardı: Twitter'da takipçi sayınız düşebilir

    Elon Musk önderliğinde Twitter, bot hesapların temizliğine başladı. Bugün resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, kullanıcıları takipçi sayıları konusunda uyardı. 
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    Elon Musk uyardı: Twitter'da takipçi sayınız düşebilir! Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda dikkat çeken değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Twitter satın alımından bu yana platformda bulunan sahte ve bot hesaplara vurgu yapan ünlü milyarder, bu hesapların kaldırılması konusunda büyük temizliğin başladığını duyurdu.

    Twitter'da bot hesaplar temizleniyor

    Bu konuda resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Twitter şu anda pek çok spam/dolandırıcılık hesabını temizliyor, bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." uyarısında bulundu. Gerçekleştirilen temizliğin ise henüz detayları bilinmiyor ancak Musk’ın gelecekte daha fazla bilgi paylaşacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca Musk'ın yeni paylaşımının ardından kendi takipçi sayısında da 100 binlik bir düşüş yaşandı. Ünlü milyarderin şu anda 119.7 milyon takipçisi bulunuyor.

    Twitter'da hem geri dönen hem de yasaklanan kullanıcı sayısında büyük bir değişim yaşanıyor. Zira geçtiğimiz günlerde platformda askıya alınan hesapların geri dönmesine yönelik bir anket düzenleyen Musk, anketin olumlu sonuçlanmasının ardından yasaklanan binlerce hesabın platforma geri döneceğini duyurmuştu.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 7 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 9 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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