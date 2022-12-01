Elon Musk uyardı: Twitter'da takipçi sayınız düşebilir

Twitter'da bot hesaplar temizleniyor
Bu konuda resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Twitter şu anda pek çok spam/dolandırıcılık hesabını temizliyor, bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." uyarısında bulundu. Gerçekleştirilen temizliğin ise henüz detayları bilinmiyor ancak Musk’ın gelecekte daha fazla bilgi paylaşacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca Musk'ın yeni paylaşımının ardından kendi takipçi sayısında da 100 binlik bir düşüş yaşandı. Ünlü milyarderin şu anda 119.7 milyon takipçisi bulunuyor.
Twitter'da hem geri dönen hem de yasaklanan kullanıcı sayısında büyük bir değişim yaşanıyor. Zira geçtiğimiz günlerde platformda askıya alınan hesapların geri dönmesine yönelik bir anket düzenleyen Musk, anketin olumlu sonuçlanmasının ardından yasaklanan binlerce hesabın platforma geri döneceğini duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam