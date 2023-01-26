Tesla, her zamankinden daha fazla para kazandı

Tam Boyutta Gör Düşen talepler, yapılan yüksek fiyat indirimleri ve Elon Musk’un çalkantılı Twitter yönetimiyle ilgili devam eden tüm drama Tesla’yı etkilememiş gibi görünüyor. Elektrikli otomobil, servis ve enerji sağlayıcısı Tesla, 2022 yılının son çeyreğinde de kasasını doldurmayı başardı.

Tesla kasasını doldurdu

Tesla, dördüncü çeyrekte 24,3 milyar dolar gelir ve 3,7 milyar dolar net kâr elde ettiğini duyurdu. Bu, 2021'in 4. çeyreğindeki 2,8 milyar dolarlık kâra kıyasla yıldan yıla yüzde 59'luk bir artışı temsil ediyor. Ayrıca 2021'deki 5,5 milyar dolar ve 2020'deki sadece 721 milyon dolar kâra kıyasla 2022 yılı Tesla için 14,1 milyar dolar net gelirle bitti. Tesla bu kâr düzeyini 81,5 milyar doların üzerinde gelirle elde etti.

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Tesla son üç ayda toplam 405.278 adet araç, 2022’nin tamamında ise 1,3 milyon araç teslim ettiğini duyurmuştu. Bu rakamlar neredeyse yıldan yılda yüzle 50 büyüme olarak nitelendiriliyor.

Rekabet artıyor

Tesla için bu çeyrek, azalan talep, eskiyen ürün gamı ve eski otomobil üreticilerinin artan rekabetini içeren benzersiz mücadelelerle geçti. Musk'ın Twitter'ı satın alması, Tesla'nın hisse senedi fiyatında keskin bir düşüşe yol açtı ve bu düşüş yıl boyunca yüzde 65'e kadar çıktı. Bloomberg'e göre bu düşüş Musk'ın kendi net değerinden milyarlarca dolar kaybetmesine ve tarihte 200 milyar dolar kaybeden ilk kişi olarak talihsiz bir unvana sahip olmasına yol açtı.

Öte yandan elektrikli araç satışlarında küresel bir lider olan Tesla için gelecek tozpembe değil. Yapılan fiyat indirimleri talebi canlandırmayı hedeflese de yeni ve mevcut otomobil markaları son hızla elektrikli modellerini piyasaya sürüyor. Artan rekabet doğru bir yönetimi beraberinde getirmek zorunda fakat Musk’ın Twitter ile kafasının meşgul olması endişe yaratıyor.

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