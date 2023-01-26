Tesla, her zamankinden daha fazla para kazandı

Tesla kasasını doldurdu
Tesla son üç ayda toplam 405.278 adet araç, 2022’nin tamamında ise 1,3 milyon araç teslim ettiğini duyurmuştu. Bu rakamlar neredeyse yıldan yılda yüzle 50 büyüme olarak nitelendiriliyor.
Rekabet artıyor
Tesla için bu çeyrek, azalan talep, eskiyen ürün gamı ve eski otomobil üreticilerinin artan rekabetini içeren benzersiz mücadelelerle geçti. Musk'ın Twitter'ı satın alması, Tesla'nın hisse senedi fiyatında keskin bir düşüşe yol açtı ve bu düşüş yıl boyunca yüzde 65'e kadar çıktı. Bloomberg'e göre bu düşüş Musk'ın kendi net değerinden milyarlarca dolar kaybetmesine ve tarihte 200 milyar dolar kaybeden ilk kişi olarak talihsiz bir unvana sahip olmasına yol açtı.
Öte yandan elektrikli araç satışlarında küresel bir lider olan Tesla için gelecek tozpembe değil. Yapılan fiyat indirimleri talebi canlandırmayı hedeflese de yeni ve mevcut otomobil markaları son hızla elektrikli modellerini piyasaya sürüyor. Artan rekabet doğru bir yönetimi beraberinde getirmek zorunda fakat Musk’ın Twitter ile kafasının meşgul olması endişe yaratıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?