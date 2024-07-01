Apple, ChatGPT sonrası Google Gemini anlaşmasını bu yıl duyurabilir

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 ile birlikte bir yapay zeka atılımı gerçekleştirdi ve macOS dahil olmak üzere çoğu platformuna OpenAI’ın yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’yi entegre etti. Apple, aynı zamanda diğer firmalar ile görüşmeler içerisinde olduklarını da doğrulamıştı. Şimdi yeni gelen haberlere göre ise Apple, bu sonbaharda en az bir yapay zeka anlaşması daha duyuracak. Bunun da Google Gemini olması bekleniyor.

Apple, Gemini'ı ekleyebilir

Apple’ın kendi yapay zeka modellerinin yanında diğer şirketlerin yapay zeka modellerini de kullanacağı yönündeki ilk bilgiler ortaya çıktığında ChatGPT’nin yanında Gemini de sıkça konuşuluyordu. Hatta Apple’ın yazılım patronu Craig Federighi, WWDC’deki açılış konuşması bittikten kısa bir süre sonra olası Google anlaşmasını bile ima etmişti. Şimdi ise bu sonbahar döneminde Google’ın Gemini yapay zekası için bir anlaşmanın yapılacağı söyleniyor.

Apple’ın yapay zeka ekosisteminin en önemli parçası olarak düşünebileceğimiz Apple Intelligence ise iOS 18 ile birlikte sınırlı bir şekilde kullanıma alınacak. Aktarılanlara göre Apple, yapay zekayı sadece donanımlarını daha yetenekli hale getirmek için değil, aynı zamanda bir para kazanma aracı olarak da kullanacak. Dolayısıyla Apple Intelligence özelliklerinin bir noktada “abonelik” temelli olarak kullanıma sunulabileceği iddia ediliyor.

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Şimdilik bu kadar uzun vadeli düşünmek için erken. Apple Intelligence yalnızca iPhone 15 Pro modelleri ve yeni iPhone’lar için mevcut olacak. Özelliklerin ne kadar iyi çalıştığı da şimdilik belirsiz. Öte yandan Apple, ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekalarını sistemine entegre ederek aslında buradan bir miktar para da kazanacak. Her iki hizmetin de ücretli abonelikleri bulunuyor. iOS üzerinden yapılan satın alımlarda Apple bir miktar komisyon alacaktır.

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Apple’ın yapay zeka için Google Gemini anlaşması çok yakında