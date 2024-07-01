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    Anlık Bildirim

    Apple, ChatGPT sonrası Google Gemini anlaşmasını bu yıl duyurabilir

    Apple, iPhone dahil olmak üzere cihazlarına yapay zekayı entegre etmeye devam etmek istiyor. ChatGPT’nin ardından firmanın Google Gemini için bu sonbaharda bir duyuru yapması bekleniyor.
    Apple’ın yapay zeka için Google Gemini anlaşması çok yakında Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18 ile birlikte bir yapay zeka atılımı gerçekleştirdi ve macOS dahil olmak üzere çoğu platformuna OpenAI’ın yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’yi entegre etti. Apple, aynı zamanda diğer firmalar ile görüşmeler içerisinde olduklarını da doğrulamıştı. Şimdi yeni gelen haberlere göre ise Apple, bu sonbaharda en az bir yapay zeka anlaşması daha duyuracak. Bunun da Google Gemini olması bekleniyor.

    Apple, Gemini'ı ekleyebilir

    Apple’ın kendi yapay zeka modellerinin yanında diğer şirketlerin yapay zeka modellerini de kullanacağı yönündeki ilk bilgiler ortaya çıktığında ChatGPT’nin yanında Gemini de sıkça konuşuluyordu. Hatta Apple’ın yazılım patronu Craig Federighi, WWDC’deki açılış konuşması bittikten kısa bir süre sonra olası Google anlaşmasını bile ima etmişti. Şimdi ise bu sonbahar döneminde Google’ın Gemini yapay zekası için bir anlaşmanın yapılacağı söyleniyor.

    Apple’ın yapay zeka ekosisteminin en önemli parçası olarak düşünebileceğimiz Apple Intelligence ise iOS 18 ile birlikte sınırlı bir şekilde kullanıma alınacak. Aktarılanlara göre Apple, yapay zekayı sadece donanımlarını daha yetenekli hale getirmek için değil, aynı zamanda bir para kazanma aracı olarak da kullanacak. Dolayısıyla Apple Intelligence özelliklerinin bir noktada “abonelik” temelli olarak kullanıma sunulabileceği iddia ediliyor.

    Şimdilik bu kadar uzun vadeli düşünmek için erken. Apple Intelligence yalnızca iPhone 15 Pro modelleri ve yeni iPhone’lar için mevcut olacak. Özelliklerin ne kadar iyi çalıştığı da şimdilik belirsiz. Öte yandan Apple, ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekalarını sistemine entegre ederek aslında buradan bir miktar para da kazanacak. Her iki hizmetin de ücretli abonelikleri bulunuyor. iOS üzerinden yapılan satın alımlarda Apple bir miktar komisyon alacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 22 saat önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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