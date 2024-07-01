Apple, ChatGPT sonrası Google Gemini anlaşmasını bu yıl duyurabilir

Apple, Gemini'ı ekleyebilir
Apple’ın kendi yapay zeka modellerinin yanında diğer şirketlerin yapay zeka modellerini de kullanacağı yönündeki ilk bilgiler ortaya çıktığında ChatGPT’nin yanında Gemini de sıkça konuşuluyordu. Hatta Apple’ın yazılım patronu Craig Federighi, WWDC’deki açılış konuşması bittikten kısa bir süre sonra olası Google anlaşmasını bile ima etmişti. Şimdi ise bu sonbahar döneminde Google’ın Gemini yapay zekası için bir anlaşmanın yapılacağı söyleniyor.
Apple’ın yapay zeka ekosisteminin en önemli parçası olarak düşünebileceğimiz Apple Intelligence ise iOS 18 ile birlikte sınırlı bir şekilde kullanıma alınacak. Aktarılanlara göre Apple, yapay zekayı sadece donanımlarını daha yetenekli hale getirmek için değil, aynı zamanda bir para kazanma aracı olarak da kullanacak. Dolayısıyla Apple Intelligence özelliklerinin bir noktada “abonelik” temelli olarak kullanıma sunulabileceği iddia ediliyor.
Şimdilik bu kadar uzun vadeli düşünmek için erken. Apple Intelligence yalnızca iPhone 15 Pro modelleri ve yeni iPhone’lar için mevcut olacak. Özelliklerin ne kadar iyi çalıştığı da şimdilik belirsiz. Öte yandan Apple, ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekalarını sistemine entegre ederek aslında buradan bir miktar para da kazanacak. Her iki hizmetin de ücretli abonelikleri bulunuyor. iOS üzerinden yapılan satın alımlarda Apple bir miktar komisyon alacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.