Elon Musk’ın paylaşımında gizli DOGE olduğu söyleniyor

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Dogecoin hayranı olduğu bilinen ve Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Tesla CEO’su Elon Musk, bu kez DOGE ile ilgili olmadığı gözüken bir paylaşım yaptı. Ancak Twitter kullanıcılarının iddialarına göre; Elon Musk’ın son paylaşımında Dogecoin (DOGE) ile ilgili gizli bir mesaj olduğu düşünülüyor.

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Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Twitter kullanıcıları, Elon Musk’ın yaptığı bu son paylaşımı gizli Dogecoin (DOGE) mesajı verdiğini iddia ediyor. Elon Musk’ın paylaşımı şu şekilde:

Greg16676935420 isimli Twitter kullanıcısı, Elon Musk’ın bu tweet’inin sözleri arasında “DOGE güçlüdür” ifadesini sakladığını söyledi. Ancak başka bir kullanıcı ise Greg’in Musk’ın tweetine yaptığı yorumun, iddiaya göre değil de Ethereum’un (ETH) güçlü olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Elon Musk’ın paylaşımının ardından, Dogecoin’in güncel durumuna bakıldığında, yüzde 5,47’lik bir artış ile 0,1213 dolara yükseldiği gözlemleniyor. Son olarak hatırlatmak gerekirse haftanın başlarında; Elon Musk Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin olan kripto para birimi varlıklarını satmayacağını açıklamıştı.

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