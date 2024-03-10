OpenAI, güvenliği artırdı: İşte ChatGPT'ye gelen yeni özellik

ChatGPT ve diğer OpenAI hizmetlerinde giriş yapmak için kullanıcı adı ve parola yeterliydi. Yeni çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) özelliğinin gelmesiyle birlikte kullanıcılar artık şifrelerine ek olarak bir kimlik doğrulayıcı uygulamasından gelen doğrulama kodunu da ihtiyaç duyacak. Bu iki adımlı süreç, hesap ele geçirilme olaylarını en aza indirecek.

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ChatGPT'ye iki adımlı doğrulama geldi

Tam Boyutta Gör ChatGPT için çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek isteyen kullanıcıların ayarlar menüsüne gitmesi gerekiyor. İşlem, QR kodun taranması ve Google Authenticator veya başka bir kimlik doğrulama uygulamasının oluşturduğu tek seferlik kodun girilmesiyle gerçekleştiriliyor. Kurulum sırasında ayrıca bir kurtarma kodu da veriliyor. Bu kod, kullanıcıların kimlik doğrulama uygulamasına erişimi olmadığında yedek görevi görerek hesabın kontrolünü yeniden kazanmasına olanak tanıyor.

ChatGPT için çok faktörlü kimlik doğrulama açma adımları

http://chat.openai.com adresinde oturum açın. Sol alttaki adınıza tıklayıp menüyü açın ve Ayarlar’a girin. Genel altında çok faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini bulun. MFA’yı (multi factor authentication) etkinleştirin. Kimlik doğrulamayı tamamlayın. Google Authenticator gibi bir kimlik doğrulama uygulaması ayarlayın. QR kodu tarayın ve tek kullanımlı kodu girin. Kurtarma kodunu bir yere not edin.

OpenAI, MFA’nın yalnızca ChatGPT için değil, tüm hizmetlerinde kullanılabilir olduğunu söyledi.

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