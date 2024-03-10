OpenAI, güvenliği artırdı: İşte ChatGPT'ye gelen yeni özellik

ChatGPT ve diğer OpenAI hizmetlerinde giriş yapmak için kullanıcı adı ve parola yeterliydi. Yeni çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) özelliğinin gelmesiyle birlikte kullanıcılar artık şifrelerine ek olarak bir kimlik doğrulayıcı uygulamasından gelen doğrulama kodunu da ihtiyaç duyacak. Bu iki adımlı süreç, hesap ele geçirilme olaylarını en aza indirecek.
ChatGPT'ye iki adımlı doğrulama geldi
ChatGPT için çok faktörlü kimlik doğrulama açma adımları
- http://chat.openai.com adresinde oturum açın.
- Sol alttaki adınıza tıklayıp menüyü açın ve Ayarlar’a girin.
- Genel altında çok faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini bulun.
- MFA’yı (multi factor authentication) etkinleştirin.
- Kimlik doğrulamayı tamamlayın.
- Google Authenticator gibi bir kimlik doğrulama uygulaması ayarlayın.
- QR kodu tarayın ve tek kullanımlı kodu girin.
- Kurtarma kodunu bir yere not edin.
OpenAI, MFA’nın yalnızca ChatGPT için değil, tüm hizmetlerinde kullanılabilir olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.