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    Elon Musk’ın X isimlendirmesi tescil savaşlarını başlatabilir

    Sürpriz bir kararla Twitter ismini ve logosunu X markasına dönüştüren Elon Musk, karşısında sektörün önemli isimlerini buldu. Kayıtlı 900 civarında X isim tescili bulunuyor.
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra 27 yıllık ismini ve logosunu değiştirme hamlesinin yankıları sürüyor. Son kullanıcı deneyimleri bir yana X isimlendirmesi diğer markalar ile bir tescil savaşı başlatabilir.

    Twitter artık X

    Elon Musk her şeyin platformu olarak tanımladığı X markasına ses, video, mesajlaşma, ödeme, bankacılık, eğlence gibi sınırsız etkileşim katmak istiyor. Yapay zekâ destekli bu marka insanları birbirine bağlayacak.

    Bununla birlikte X markası sadece Elon Musk’a özel bir tescil değil. Meta firmasının beyaz ve mavi renkli X logosu uygulama, oyun ve eğlence geliştirme odaklı sosyal medya hizmetlerini tanımlıyor. Microsoft firmasının X tescili ise Xbox konsollarını temsil ediyor. Bunun gibi yaklaşık 900 adet X isim tescili olduğu ifade ediliyor.

    Diğer taraftan Elon Musk’ın X logosu da Special Alphabets 4 adındaki bir font setinden ilham alınmış. Fontu kullanmak için Musk ile tasarımcının bir anlaşma yapıp yapmadığı bilinmiyor. Kaynaklar isim ve logo tescili nedeniyle dava açılmasına kesin gözüyle bakıyor. Elon Musk’ın bu durumda ne yapacağı ise merak konusu.

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