Elon Musk nasıl yatırım yapılması gerektiğini anlattı

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Milyarder girişimci Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter takipçileriyle yatırım yapma konusundaki düşüncelerini paylaştı. Ona göre, kişisel olarak inandığınız şirketlerin menkul kıymetlerini satın almanız ve onlara sadık kalmanız gerekiyor.

Elon Musk, Twitter'ı aldı, Tesla 126 milyar dolar değer kaybetti 1 hf. önce eklendi

Musk, takipçilerine: “Bana sık sık soruluyor: *Sizin* inandığınız ürün ve hizmetleri üreten birkaç şirketten hisse satın alın. Yalnızca ürün ve hizmetlerinin kötüye gittiğini düşünüyorsanız satış yapın. Piyasada panik yapmayın. Bu uzun vadede size iyi hizmet edecektir.” diye tavsiyelerde bulundu.

Coca-Cola tweeti rekor kırdı

Tesla CEO'su kısa süre önce en sevdiği sosyal ağ olan Twitter'ı satın almıştı. Anlaşma 44 milyar dolar değerindeydi ve Musk bunu kısmen finanse etmek için elektrikli otomobil şirketinin 9,6 milyon hissesini 8,5 milyar dolara sattı. Bu Tesla'daki hissesinin %5,6'sı demek.

Musk geçtiğimiz hafta ise tekrar içine kokain katmak için Coca-Cola'yı satın alacağı konusunda şaka yapmıştı. Şimdi o tweet 4.8 milyon beğeniye sahip ve bu göstergeye göre dünyada ikinci sırada yer alıyor.

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