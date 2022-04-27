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    Elon Musk, Twitter'ı satın aldı, Tesla 126 milyar dolar değer kaybetti

    Tesla hisseleri Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasından etkilendi. Durum kötüleşirse, şirketin finansal yapısı risk altına girecek.                      
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    Elon Musk, Twitter'ı aldı, Tesla 126 milyar dolar değer kaybetti
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    Reuters'in haberine göre Tesla hisseleri geçtiğimiz Salı günü %12.2 düşüş gösterdi ve şirket 126 milyar dolar değer kaybetti. Bunun nedeni, yatırımcıların büyük hisse satışlarından korkmaları olarak gösteriliyor. Onlara göre Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını finanse etmek için hisselerin bir kısmını satabilir.

    Gerçek şu ki Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hisselerini satın almak için nereden sermaye alacağını açıkça belirtmeyi reddetti. Tesla, milyarderin anlaşmasında yer almıyor, ancak şirketin hisseleri buna rağmen zarar görmüş durumda. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için kişisel servetinden 21 milyar dolar ayıracağını söylediği ve Morgan Stanley liderliğindeki ancak Tesla hisseleri ile güvence altına alınan bir grup banka tarafından kendisine 25,5 milyar dolar daha gönderildiği belirtilmişti.

    Tesla yatırımcıları endişeli

    Ayrıca Tesla hisselerinin değerindeki düşüş borsadaki durumla da bağlantılı gösteriliyor. Salı günü, yatırımcılar Nasdaq'ın Aralık 2020'den bu yana günü en düşük seviyede kapattığını kaydettiler. Öte yandan Twitter hisselerinin de değer kaybettiğine de dikkat çekiliyor. Salı günü, %3,9'luk bir fiyat düşüşüyle 49,68 dolara gerilediği bildirildi. Ancak, Elon Musk, Pazartesi günü şirketin hisselerini hisse başına 54,20 dolar karşılığında satın almayı kabul etmişti.

    Elon Musk, Twitter'ı aldı, Tesla 126 milyar dolar değer kaybetti
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    Tesla hisselerinin değerindeki bu denli keskin bir düşüş, yatırımcıların duygularından kaynaklanmakta. Şirketin finansmanına zarar verebilecek büyük bir Musk anlaşmasından endişe duyuyorlar. OANDA kıdemli analisti Ed Moya'ya göre, hisselerde uzun süreli bir düşüş şirkete zarar verecek. Üstelik Tesla'nın gelir kaynaklarını da tehlikeye atacak. Musk, gelirinin çoğunu Tesla hisselerinden elde ediyor.

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