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    Elon Musk geçici Twitter CEO’su olabilir

    Twitter’ın satın alımı kurumlar tarafından da onaylanınca yönetim değişecek. Elon Musk’ın bir süre CEO koltuğuna oturması bekleniyor. Bu dönemde önemli değişiklikler görebiliriz.
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    Twitter
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    Elon Musk’ın 44 milyar dolar bedelle Twitter’ı satın almasının yankıları sürerken yeni dönemde sosyal ağın işleyişinde nelerin değişeceği merak konusu. Diğer taraftan tepe yönetiminin nasıl şekilleneceği de bilinmiyor. 

    Elon Musk, Twitter CEO’su mu oluyor?

    Yönetim kurulunun kabul etmesi ile birlikte Twitter resmen Elon Musk’ın yönetimine geçecek. Bununla birlikte düzenleyici kurumların onay vermesi yılın ikinci yarısını hatta yılın sonlarını bulacak. Bu dönemi mevcut CEO Parag Agrawal takip edecek.

    Gerekli onayların alınması ile birlikte yeni bir yönetim belirlenmesi gerekiyor. Şirket kaynakları yeni CEO belirlenene kadar Elon Musk’ın koltuğu devralacağını bildiriyor. Elbette bu geçici CEO dönemi beklenenden uzun da sürebilir. 

    Elon Musk’ın Twitter kullanımında daha fazla bileşeni ücretli hale getirmek istediği biliniyor. Bunu da muhtemelen şirketi tamamen devraldıktan sonra gerçekleştirecektir. Bu geçiş döneminde Twitter platformunda önemli değişiklikler görebiliriz. Twitter hisseleri yeni gelişmelerle 50$ sınırına kadar çıkmış durumda. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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