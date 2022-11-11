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    Elon Musk önderliğinde Twitter’dan rekor: Tüm zamanların aktif kullanıcı rekoru kırıldı

    Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra çok tartışmalı hamleler yapsa da bunlar işe yaramışa benziyor. Son açıklananlar Twitter’ın aktif kullanıcı sayısında rekor kırdığını söylüyor.
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    Elon Musk önderliğindeki Twitter, tüm zamanların rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör

    Twitter’ın Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasından sonra platformdaki sular bir türlü durulmadı. Twitter Blue üzerindeki değişiklikler, mavi tik ve gri tik rozetler, yöneticiler dahil çalışanların yarısının işten kavulması/kovuluyor olması son günlerde yaşanan olaylardan sadece bazıları. Ancak iyi şeyler de oluyor, Twitter büyümeye devam ediyor.

    Tüm zamanların rekoru

    Elon Musk attığı bir tweet’te “Twitter kullanımı artmaya devam ediyor. Kesin olan tek bir şey var: sıkıcı değil” açıklamasında bulunarak platformun bu çalkantılı süre zarfında da büyüdüğünü belirtti. Musk ayrıca Twitter’ın 11.11.2022 tarihinde tüm zamanların en yüksek aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

    Twitter’ın CEO’su aktif kullanıcı sayısı konusunda net bir sayı vermedi. Statista’ya dayanan son verilere göre Twitter’ın para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı sayısı 237.8 milyon. Statista verilerine göre Twitter'ın kullanıcı sayısı sürekli ancak yavaş bir şekilde artıyor.

    Öte yandan Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp’ın toplam günlük kullanıcı sayısı ise 2.93 milyar. Twitter’dan tam 12.3 kat daha fazla. Hatta Snapchat bile günlük 363 milyon aktif kullanıcı ile Twitter’ı geride bırakıyor.

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