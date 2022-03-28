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    Elon Musk yeni bir sosyal ağ arayışında

    Sosyal medyayı kullanımı konusunda sıkça eleştirilen Elon Musk çareyi yeni bir sosyal ağ kurmakta bulmuş olabilir. Ünlü iş insanı yavaş yavaş nabız yoklamaya başladı. 
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    Elon Musk
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    Twitter ile uzun süredir kavgalı olan ve özgürlükleri kısıtladığını iddia eden Elon Musk bu aralar hareketli. Yaptığı anketler ve paylaştığı düşünceler yeni bir sosyal ağ arayışı içerisinde olduğunu gösteriyor.

    Elon Musk Twitter’a karşı

    Doğrudan Twitter ile bir anlaşmazlığı olmasa da sosyal ağın özgür ifadeyi kısıtladığını düşünüyor. Bunun da demokrasilere zarar verdiğine inanıyor. Bununla ilgili bir de anket paylaştı ve ezici çoğunluk desteğini gösterdi.

    Ne var ki Elon Musk’ın kendisi de her zaman Twitter’ı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı suçlamasıyla eleştiriliyor. Tesla hisselerini özele çekeceği duyurusu yapmak veya DOGE kripto parası ile oynamak gibi manipülasyonlar çokca eleştirilmişti.

    Elon Musk’ın bir sosyal ağ mı satın alacağı veya yeni bir sosyal ağ mı başlatacağı şimdilik belirsiz ancak yeni bir tanesine ihtiyaç olduğuna inanmış gibi. Bununla birlikte hangi sosyal ağ olursa olsun kanuni düzenlemelere uymak zorunda. İstediğine hakaret etmek veya sürekli manipülasyonlar yapmak bir sosyal ağda olmaması gereken şeyler. Donald Trump da özgürlük vaadiyle kurduğu yeni sosyal ağında sürekli sansür uygulamak zorunda kalmıştı.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 8 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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