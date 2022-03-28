Elon Musk yeni bir sosyal ağ arayışında

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Twitter ile uzun süredir kavgalı olan ve özgürlükleri kısıtladığını iddia eden Elon Musk bu aralar hareketli. Yaptığı anketler ve paylaştığı düşünceler yeni bir sosyal ağ arayışı içerisinde olduğunu gösteriyor.

Elon Musk Twitter’a karşı

Doğrudan Twitter ile bir anlaşmazlığı olmasa da sosyal ağın özgür ifadeyi kısıtladığını düşünüyor. Bunun da demokrasilere zarar verdiğine inanıyor. Bununla ilgili bir de anket paylaştı ve ezici çoğunluk desteğini gösterdi.

Elon Musk yine rahat durmadı 1 ay önce eklendi

Ne var ki Elon Musk’ın kendisi de her zaman Twitter’ı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı suçlamasıyla eleştiriliyor. Tesla hisselerini özele çekeceği duyurusu yapmak veya DOGE kripto parası ile oynamak gibi manipülasyonlar çokca eleştirilmişti.

Elon Musk’ın bir sosyal ağ mı satın alacağı veya yeni bir sosyal ağ mı başlatacağı şimdilik belirsiz ancak yeni bir tanesine ihtiyaç olduğuna inanmış gibi. Bununla birlikte hangi sosyal ağ olursa olsun kanuni düzenlemelere uymak zorunda. İstediğine hakaret etmek veya sürekli manipülasyonlar yapmak bir sosyal ağda olmaması gereken şeyler. Donald Trump da özgürlük vaadiyle kurduğu yeni sosyal ağında sürekli sansür uygulamak zorunda kalmıştı.

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Elon Musk sosyal ağ mı kuruyor?