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    Elon Musk reklam verenlere tepkili: Zalimsiniz

    Çeşitli nedenlerle X (Twitter) platformuna reklam vermeyi keserek firmayı zarara uğratan büyük reklam verenleri Elon Musk, özgür iradeye zulüm yapmakla suçladı. 
    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Yeni adıyla X eski adıyla Twitter platformu, Elon Musk satın aldığı günden bu yana yavaş yavaş dibe doğru gidiyor. Piyasa değeri inanılmaz düşen X (Twitter) üzerine bir de reklam verenlerini kaybediyor. Elon Musk ise tepkili.

    Elon Musk zulme mi uğruyor?

    X platformunu satın aldıktan sonra manipülasyona izin verdiği için önemli reklam verenlerin desteğini kaybeden Elon Musk, bu hafta bir darbe daha aldı. Anti-semitist söylemlerin olduğu paylaşımların yanında kendi reklamları yer aldığı gerekçesiyle Comcast, IBM ve NBC gibi devler reklamlarını geri çekmişti.

    Elon Musk her ne kadar Yahudilere yönelik belirli terimlerin kullanılmasını yasaklasa da yaranamadı. Ünlü iş adamı, Media Matters hesabının anti-semitist söylemler ve reklamların bir araya gelmesinde payının olduğunu iddia ederek dava açtı.

    Diğer taraftan büyük reklam verenlerin pek çoğunun ifade özgürlüğüne karşı zalim olduklarını belirtmekten de geri kalmadı. Yapılan hesaplamalara göre Twitter platformunun en büyük 100 reklam vereninden 37’si yılın ilk çeyreğinde reklam harcaması yapmadı. 24 tanesi ise harcamalarını yüzde 80 oranında kıstı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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