Elon Musk reklam verenlere tepkili: Zalimsiniz

Tam Boyutta Gör Yeni adıyla X eski adıyla Twitter platformu, Elon Musk satın aldığı günden bu yana yavaş yavaş dibe doğru gidiyor. Piyasa değeri inanılmaz düşen X (Twitter) üzerine bir de reklam verenlerini kaybediyor. Elon Musk ise tepkili.

Elon Musk zulme mi uğruyor?

X platformunu satın aldıktan sonra manipülasyona izin verdiği için önemli reklam verenlerin desteğini kaybeden Elon Musk, bu hafta bir darbe daha aldı. Anti-semitist söylemlerin olduğu paylaşımların yanında kendi reklamları yer aldığı gerekçesiyle Comcast, IBM ve NBC gibi devler reklamlarını geri çekmişti.

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Elon Musk her ne kadar Yahudilere yönelik belirli terimlerin kullanılmasını yasaklasa da yaranamadı. Ünlü iş adamı, Media Matters hesabının anti-semitist söylemler ve reklamların bir araya gelmesinde payının olduğunu iddia ederek dava açtı.

Diğer taraftan büyük reklam verenlerin pek çoğunun ifade özgürlüğüne karşı zalim olduklarını belirtmekten de geri kalmadı. Yapılan hesaplamalara göre Twitter platformunun en büyük 100 reklam vereninden 37’si yılın ilk çeyreğinde reklam harcaması yapmadı. 24 tanesi ise harcamalarını yüzde 80 oranında kıstı.

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Elon Musk zulüm vurgusu yaptı