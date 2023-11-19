Elon Musk reklam verenlere tepkili: Zalimsiniz

Elon Musk zulme mi uğruyor?
X platformunu satın aldıktan sonra manipülasyona izin verdiği için önemli reklam verenlerin desteğini kaybeden Elon Musk, bu hafta bir darbe daha aldı. Anti-semitist söylemlerin olduğu paylaşımların yanında kendi reklamları yer aldığı gerekçesiyle Comcast, IBM ve NBC gibi devler reklamlarını geri çekmişti.
Elon Musk her ne kadar Yahudilere yönelik belirli terimlerin kullanılmasını yasaklasa da yaranamadı. Ünlü iş adamı, Media Matters hesabının anti-semitist söylemler ve reklamların bir araya gelmesinde payının olduğunu iddia ederek dava açtı.
Diğer taraftan büyük reklam verenlerin pek çoğunun ifade özgürlüğüne karşı zalim olduklarını belirtmekten de geri kalmadı. Yapılan hesaplamalara göre Twitter platformunun en büyük 100 reklam vereninden 37’si yılın ilk çeyreğinde reklam harcaması yapmadı. 24 tanesi ise harcamalarını yüzde 80 oranında kıstı.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.