Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı: Tesla piyasa değeri eriyor!

Tam Boyutta Gör ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirime göre, Elon Musk, Twitter’ı devraldıktan sonra yaklaşık 4 milyar dolar değerinde Tesla hissesini sattı. Bu bağlamda Tesla’nın hissesi şimdiye kadar %52 oranında düştü.

Tesla piyasa değeri eriyor!

Elektrikli araç şirketinin piyasa değeri, geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 600 milyar doların altına düştü.

Tesla CEO’su, ilk kez geçen Nisan ayında -Twitter’ı satın almak için anlaşma imzaladıktan sonra- 8.5 milyar dolarlık hisse satmıştı. Tesla, talepte yavaşlama ile karşı karşıya kalırken, GM ve Ford gibi eski otomobil üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya.

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Elon Musk, Tesla hisselerini sattı: Tesla piyasa değeri ne oldu?