Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı: Tesla piyasa değeri eriyor!

Tesla piyasa değeri eriyor!
Elektrikli araç şirketinin piyasa değeri, geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 600 milyar doların altına düştü.
Tesla CEO’su, ilk kez geçen Nisan ayında -Twitter’ı satın almak için anlaşma imzaladıktan sonra- 8.5 milyar dolarlık hisse satmıştı. Tesla, talepte yavaşlama ile karşı karşıya kalırken, GM ve Ford gibi eski otomobil üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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