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    Elon Musk ve Billy Marcus, Twitter botlarına dikkat çekti

    Twitter'ı satın almak üzere olan Elon Musk ve Dogecoin'in kurucusu Billy Marcus, Twitter'da kripto para hakkında paylaşım yapan botlarla ilgili paylaşım yaptı.      
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    Elon Musk ve Billy Marcus’tan Twitter bot paylaşımı
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    Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma kararı kripto para piyasasında oldukça dikkat çekmişti. Bu kararın ardından Elon Musk, anlaşmanın sonuçlanması için Twitter'daki bot hesap oranının yüzde 5’in altında olduğunun kanıtlanmasını istemişti.

    Elon Musk ve Dogecoin kurucu ortağı Billy Marcus Twitter’da kripto para birimi dolandırıcılık botlarına dikkat çekmek için paylaşımda bulundu.

    Tesla CEO’su Elon Musk, Dogecoin kurucu ortağı BillyMarcus’un Twitter hesabı üzerinden kripto dolandırıcılık botları hakkında yaptığı bir paylaşıma yanıt verdi. Söz konusu paylaşım şu şekilde:

    Billy Markus, yaptığı paylaşımda özellikle Twitter’daki kripto dolandırıcıların genellikle sevimli erkek ve kadın resimlerine sahip olduklarına dikkat çekerek, bot hesaplarla alay etti. Elon Musk’ta bu paylaşım yanıt verdi.

    Ek olarak son zamanlarda ElonMusk, Twitter alanına yayılan kripto dolandırıcılık botları hakkında birkaç kez Twitter tartışmaları başlatmıştı. Musk’ın Twitter’ı satın aldığında çözeceğini söylediği ve özel olarak ele aldığı sorunlardan biri de bu sahte hesaplardan kurtulmak.

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